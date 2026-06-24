Petróleo se desploma hasta por debajo de los US$ 70 y cotiza en sus niveles más bajos desde febrero

Este miércoles el petróleo ha mantenido una tendencia bajista tras el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán y la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz.

En ese sentido, los principales índices de crudo siguieron a la baja y llegaron a tener pérdidas por sobre el 5%, acercándolos a niveles previos al inicio del conflicto en Medio Oriente.

En concreto, el West Texas Intermediate (WTI) cayó 4,64% hasta los US$ 69,83, siendo el mínimo para el barril de Texas desde que EE. UU. atacó Irán el 28 de febrero. En esa línea, se acercó a niveles previos a la guerra, cuando cerró en US$ 67,02 el 27 de febrero.

Por su parte, durante la jornada el Brent llegó a retroceder más de un 5%, pero se moderó en US$ 73,27 tras restar 4,94%, siendo la cifra más baja desde el 27 de febrero, cuando finalizó la sesión en US$ 72,48.

Dólar escala hasta por encima de los $920

Por su parte, el billete verde mantuvo su tendencia alcista y sumó más de $7, llevando a la divisa a su máximo desde el 8 de junio.

En concreto, el dólar finalizó la sesión en $921,3 luego de que el cobre sufriera un fuerte retroceso de más del 3% que lo llevara a perder los US$ 6, llegando a cotizar en US$ 5,94, siendo estos sus niveles más bajos desde principios de mayo.

Este movimiento ya marca una subida cercana a $20 desde la primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, donde se mantuvieron las tasas de interés, pero se abrió la posibilidad de endurecerlas en algún momento del año.