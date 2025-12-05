Netflix anuncia acuerdo para comprar Warner Bros y HBO por cerca de 83 mil millones de dólares

Warner Bros. Discovery (WBD) anunció que sigue adelante con sus planes de dividirse en dos partes que cotizarán en bolsa en 2026. Una vez que la división entre en vigor, Netflix pretende adquirir la mitad de Warner. La otra mitad, Discovery Global, albergará CNN y otros canales de cable.

(CNN) –Netflix ha triunfado en la guerra de ofertas por Warner Bros. y HBO, anunciando un acuerdo que podría combinar dos de los tres mayores proveedores de streaming con uno de los mayores estudios tradicionales de cine y televisión.

Si el acuerdo se concreta, transformará fundamentalmente Hollywood en un momento precario para la industria del entretenimiento.

Pero primero será sometido a una intensa revisión regulatoria en Estados Unidos y otros países.

Netflix anunció el acuerdo de gran éxito con Warner Bros. Discovery este viernes por la mañana. La compañía acordó comprar el legendario estudio de cine y televisión, así como activos como el servicio de streaming HBO Max, por 72.000 millones de dólares, más deuda (82.700 millones de dólares).

El anuncio sacudió a Hollywood y alteró las expectativas sobre los próximos pasos de Warner Bros. Discovery, que también es la empresa matriz de CNN.

Warner Bros. Discovery (WBD) anunció que sigue adelante con sus planes de dividirse en dos partes que cotizarán en bolsa en 2026. Una vez que la división entre en vigor, Netflix pretende adquirir la mitad de Warner. La otra mitad, Discovery Global, albergará CNN y otros canales de cable.

WBD ahora espera que la división entre en vigor en el verano de 2026.

Pero esta saga de fusiones entre grandes medios está lejos de terminar. Paramount y Comcast, los otros gigantes de los medios que se sabe que presentaron ofertas por WBD, podrían seguir buscando la compañía.

Giro sorpresivo de los acontecimientos

Durante varias semanas, se creyó que Paramount sería el favorito en la subasta de WBD. Los ejecutivos de Paramount, que desean comprar la totalidad de WBD, incluyendo sus activos de cable, mostraron confianza en su propuesta de fusión y en su relación mutuamente beneficiosa con el presidente Donald Trump.

Pero Netflix sorprendió a muchos con la audacia de sus ofertas. El gigante del streaming presentó dos propuestas a principios de esta semana que lo colocaron por delante de las de Paramount, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Además, Netflix aceptó la misma costosa tarifa de ruptura que propuso Paramount, según una de las fuentes. Esto significa que el posible comprador pagará a WBD miles de millones de dólares si el acuerdo no se concreta.

Esto es crucial porque el factor X más importante es la aprobación regulatoria. La administración Trump revisará cualquier transacción entre Netflix y WBD, y algunos analistas prevén una batalla política y legal.

Algunos políticos estadounidenses ya han expresado su preocupación por la posible consolidación.

“Conocer la ambición de Netflix de comprar su verdadera amenaza competitiva —el negocio de streaming de WBD— debería alertar a las autoridades antimonopolio de todo el mundo”, escribió el senador Mike Lee en X. “Esta posible transacción, de concretarse, plantearía serias dudas sobre la competencia, quizás más que cualquier otra transacción que haya visto en casi una década”.

Pero los ejecutivos de Netflix argumentarán que los activos son de naturaleza complementaria y que el acuerdo creará “más oportunidades para la comunidad creativa”, como dijo la compañía en un comunicado de prensa el viernes por la mañana.

Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, afirmó que Warner Bros. “ha ayudado a definir el entretenimiento durante más de un siglo” y que “con nuestro alcance global y nuestro modelo de negocios comprobado, podemos presentarle a una audiencia más amplia los mundos que crean, brindando a nuestros miembros más opciones, atrayendo a más fanáticos a nuestro servicio de transmisión líder en su clase, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y creando más valor para los accionistas”.

Ese es el discurso. Pero muchos pesos pesados ​​de la industria del entretenimiento ya lo han puesto en duda.

Cinema United, una asociación comercial que representa a los propietarios de salas de cine, dijo que el acuerdo “representa una amenaza sin precedentes para el negocio de exhibición global”, dada la aversión general de Netflix a los estrenos en salas.

Netflix, anticipándose a estas objeciones, señaló este viernes que “espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros. y aprovechar sus fortalezas, incluidos los estrenos de películas en salas”.

Poner fin a una de las grandes rivalidades de la industria de los medios de comunicación de la última década. Un reciente informe de un analista de Bank of America lo expresó así: “Si Netflix adquiere Warner Bros., la guerra del streaming prácticamente habrá terminado. Netflix se convertiría en la potencia global indiscutible de Hollywood, incluso más allá de su actual posición privilegiada”.