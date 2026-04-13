MOP adjudica construcción de planta desaladora en Coquimbo a Sacyr
Por CNN Chile
13.04.2026 / 20:26
El ministro Martín Arrau señaló que esta adjudicación “marca un punto de inflexión en cómo Chile enfrenta su realidad hídrica".
El pasado sábado, con su publicación en el Diario Oficial, se formalizó la adjudicación del proyecto Planta Desaladora para la Región de Coquimbo a Sacyr Aguas S.L.
La empresa de origen español estará a cargo de la ejecución, reparación, conservación y explotación del proyecto, el primero en su tipo realizado mediante asociación público-privada.
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, sostuvo que esta adjudicación “marca un punto de inflexión en cómo Chile enfrenta su realidad hídrica. La próxima década debe ser la década de la desalación, ya no como una solución excepcional, sino como una política estructural para asegurar agua para consumo humano, riego en agricultura y el desarrollo de industrias vitales para Chile”.
“Aquí el MOP está dando una señal clara: avanzar con decisión, con colaboración público-privada, con reglas claras y con proyectos bien diseñados, para transformar el agua de mar en una fuente segura, sostenible y de largo plazo. Porque garantizar el acceso al agua no es solo una tarea técnica, es una condición básica para que Chile se permita soñar su futuro”, agregó el secretario de Estado.
Detalles de la planta desaladora en Coquimbo
- La Planta Desaladora implica una inversión estimada de US$318 millones y un plazo de operación de 21 años desde su puesta en servicio provisoria.
- La obra estará ubicada en la Ensenada de Panul y considera el diseño, construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar con una capacidad total de 1.200 litros por segundo (l/s), y una operación inicial de 800 l/s, destinada a consumo humano y fines multipropósito.
- La iniciativa incluye las obras marítimas, la planta de osmosis inversa y una conducción de distribución de 18,7 kilómetros de longitud hasta los estanques de 8.000 m³ de capacidad total.