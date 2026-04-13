MOP adjudica construcción de planta desaladora en Coquimbo a Sacyr

El ministro Martín Arrau señaló que esta adjudicación “marca un punto de inflexión en cómo Chile enfrenta su realidad hídrica".

El pasado sábado, con su publicación en el Diario Oficial, se formalizó la adjudicación del proyecto Planta Desaladora para la Región de Coquimbo a Sacyr Aguas S.L.

La empresa de origen español estará a cargo de la ejecución, reparación, conservación y explotación del proyecto, el primero en su tipo realizado mediante asociación público-privada.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, sostuvo que esta adjudicación “marca un punto de inflexión en cómo Chile enfrenta su realidad hídrica. La próxima década debe ser la década de la desalación, ya no como una solución excepcional, sino como una política estructural para asegurar agua para consumo humano, riego en agricultura y el desarrollo de industrias vitales para Chile”.

“Aquí el MOP está dando una señal clara: avanzar con decisión, con colaboración público-privada, con reglas claras y con proyectos bien diseñados, para transformar el agua de mar en una fuente segura, sostenible y de largo plazo. Porque garantizar el acceso al agua no es solo una tarea técnica, es una condición básica para que Chile se permita soñar su futuro”, agregó el secretario de Estado.

Detalles de la planta desaladora en Coquimbo