Sueldos de hasta $600 mil en Black Friday: Abren más de 200 vacantes de operarios en logística en la Región Metropolitana

A días del evento de descuentos masivos, las empresas de distribución y bodegaje buscan robustecer sus plantillas en las principales comunas industriales. Las ofertas se concentran en Pudahuel, San Bernardo y Renca, con posibilidad de extensión de contrato hasta el peak de ventas navideñas.

La cuenta regresiva para el Black Friday 2025 (que se celebra entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre) ha generado una necesidad urgente de reforzar la dotación de personal en el sector logística. De acuerdo con la plataforma Trabajando.com, actualmente existen más de 200 vacantes disponibles para operarios en centros de distribución de la Región Metropolitana.

Si bien el rubro ha incorporado tecnología como robótica e inteligencia artificial, el rol del operario sigue siendo clave para hacer frente al alza exponencial de la demanda que generan estos eventos de descuento, los cuales el año pasado movieron más de US$550 millones en ventas.

Vacantes y Rango Salarial en Zonas Industriales

Las ofertas de empleo se concentran en las tres principales comunas industriales de la capital. Los interesados aún están a tiempo de postular a los turnos diurnos, nocturnos o rotativos, con la siguiente distribución:

Pudahuel (Sector Enea): 99 vacantes.

San Bernardo: 93 vacantes.

Renca: 16 vacantes.

Los sueldos líquidos ofrecidos a los operarios de bodega se encuentran en un rango de $550 mil a $600 mil mensuales. Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing de Trabajando.com, señaló que las ofertas contemplan contratos por un proyecto a plazo fijo, “con la posibilidad de extensión de contrato”.

De hecho, algunos procesos de contratación inician el 1 de diciembre, lo que implica que los nuevos colaboradores ayudarán a gestionar tanto el peak de ventas online del Black Friday como el flujo de despachos generado por las compras navideñas.

Las responsabilidades incluyen el orden y distribución de paquetes, la paletización de carga y el etiquetado, digitación y clasificación de piezas dentro de los centros de distribución.

Retraso en la Entrega: El Desafío de la “Última Milla”

La alta demanda en estas fechas de ventas masivas históricamente ha generado problemas de cumplimiento. Según el SERNAC, el principal motivo de reclamo en eventos anteriores como el Cyber Day y Cyber Monday fue el “Retardo en la entrega de lo comprado”, acaparando un 33% de las quejas durante el último Black Friday, lo que subraya la importancia de robustecer la cadena de suministro.

Empresas del rubro han optado por complementar el aumento de personal con tecnología predictiva. Cristóbal López, Country Manager de Drivin Chile, explica que en estas fechas el margen de error se reduce al mínimo: “El peak de demanda en Chile no se resuelve solo con sumar más camiones, sino con un orden digital de los recursos ya existentes”.

Cómo postular

Para postular, debes revisar las vacantes por medio de la web de Trabajando.com.