Ley Uber: Estudio UC advierte impactos en el empleo y alzas de tarifas si no se realizan modificaciones a la normativa

En medio de la espera por la entrada en vigencia de la Ley Uber y la discusión del reglamento que regulará a las Empresas de Aplicación de Transporte (EAT), el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales realizó un estudio sobre el impacto que podría tener la normativa para los conductores de plataformas.

En ese contexto, el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, señaló a Emol que una implementación restrictiva podría dejar fuera de las plataformas a un gran número de conductores, además de generar efectos en la disponibilidad del servicio en zonas con menos alternativas de transporte y provocar un aumento de las tarifas.

El estudio reportó que en mayo de este año existían 136 mil conductores activos en plataformas, un 6% más que en el mismo mes de 2025.

Asimismo, durante los últimos 36 meses, unas 550 mil personas trabajaron al menos una vez en Empresas de Aplicación de Transporte.

Respecto de la demanda, el informe estima que en mayo se registraron 3,6 millones de usuarios y 20,1 millones de viajes.

En cuanto a los eventuales efectos de los requisitos regulatorios, Bravo explicó al citado medio que la exigencia de que los vehículos tengan menos de 10 años de antigüedad excluiría a cerca del 35% de los conductores actuales a nivel nacional.

El impacto sería aún mayor en las regiones extremas, donde el parque vehicular es más antiguo. En Arica y Parinacota, el 83% de los conductores activos no cumpliría con esa exigencia; en Tarapacá, la proporción llegaría al 76%; en Aysén, al 54%; y en Magallanes, al 45%.

“El reglamento enviado por las nuevas autoridades del sector eliminó el requisito de cilindrada mínima y eso es positivo. Sin embargo, mantuvo un requisito de 10 años máximo de antigüedad de los vehículos, lo que significa excluir a 35% de los conductores actuales en el país”, comentó Bravo.

En esa línea, sugirió que se podrían realizar modificaciones al reglamento para aminorar su impacto.

“Este requisito entraría en aplicación a los seis meses de que se publique el reglamento. Sin embargo, está también el requisito de que los conductores tengan licencia profesional, el que estaría vigente al año de la publicación del reglamento. Este requisito dejaría fuera entre el 75% y el 80% de los actuales conductores de plataformas“, enfatizó.

Por ello, considerando tanto la exigencia de antigüedad de los vehículos como la obtención de una licencia profesional, el reporte prevé que 102 mil de los 136 mil conductores que trabajaron en mayo de 2026 no podrían seguir operando.

Si se extiende el universo a las 550 mil personas que condujeron al menos un mes durante los últimos tres años, 479 mil no habrían podido desempeñarse en esta actividad.

“Es por ello que creo que se debe actuar con rapidez para que, mientras se publica el reglamento, con la mayor flexibilidad posible (por ejemplo, en materia de antigüedad de los vehículos), se pueda enviar una ley corta que evite la entrada en vigencia del requisito de licencia profesional para estos conductores y también corregir otros aspectos complejos, como el congelamiento del parque vehicular por 18 meses”, remarcó.

Asimismo, subrayó la importancia de realizar estos cambios, advirtiendo que la aplicación de dichas exigencias podría tener efectos importantes sobre el empleo.