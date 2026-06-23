Kunstmann suma 12 países y 5.000 hectolitros exportados con la mira puesta en Brasil y Estados Unidos

La cervecería nacional Kunstmann trazó su ruta para expandir el negocio al extranjero y destacó que busca llegar al mercado estadounidense en el estado de Florida.

Actualmente, la empresa valdiviana exporta a 12 países y se posiciona como la cervecería craft con mayor volumen de exportación en Chile.

El total anual alcanza los 5.000 hectolitros (500.000 litros), con destinos que incluyen Argentina, Brasil, Perú, Colombia, España, Alemania, Taiwán y Tailandia.

“Competimos con nuestro sello familiar y origen valdiviano como eje diferenciador”

Alejandro Kunstmann, gerente general de la cervecería, señaló que la expansión internacional mantiene como eje el origen de la marca: “Nuestra misión siempre ha sido compartir con más personas esta pasión, y si bien es cierto es un desafío importante competir en mercados extranjeros, lo hacemos con nuestro sello familiar y origen valdiviano como eje diferenciador”.

Hace dos meses, la compañía inició operaciones en Estados Unidos a través de una importadora en el estado de Florida. La estrategia exportadora comenzó a estructurarse formalmente en 2020, cuando la empresa organizó su área comercial internacional.

“Hicimos un análisis y vimos el potencial de los mercados de Brasil y Argentina”, explicó Alfredo Dionizis, subgerente comercial de la cervecería.

Argentina lidera con 2.800 hectolitros y Brasil es el mercado de mayor crecimiento

Argentina es el principal destino, con 2.800 hectolitros anuales, más de la mitad del total exportado. “Había una cercanía con Bariloche y siempre estuvo la idea de tener un restaurante allá. Era el destino natural; estábamos muy cerca, ambos en el sur, entonces era el paso lógico”, señaló Dionizis.

Por su parte, Brasil es el mercado con mayor crecimiento reciente: en cuatro años, el volumen exportado pasó de aproximadamente 100 hectolitros a 700. La compañía identifica ese país como su principal foco de expansión a corto plazo.

La meta declarada de la compañía es consolidarse como referente craft en toda la región: “Nuestro objetivo es hacer que Kunstmann sea una marca regional, sudamericana. Ser la primera cervecería craft con presencia potente en la región”, afirmó el subgerente comercial.