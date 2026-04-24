IPSA avanza 1,65% y recupera los 11.000 puntos mientras que Wall Street alcanza máximos históricos con el S&P 500 y NASDAQ

Tras una turbulenta semana marcada por el aumento de tensiones en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, los índices bursátiles cerraron de manera estable este viernes con avances en la mayoría de ellos.

La Bolsa de Santiago se recuperó de la caída del jueves cuando finalizó la sesión en 10.992,09 puntos, con lo que el S&P IPSA cerró con una subida de 1,65% en 11.173,61 unidades.

La subida del principal índice bursátil nacional se vio impulsada por el avance de la mayoría de las acciones más transadas de la jornada, con SQM-B (+3,26%), Latam (-0,62%), Santander (+1,36%), Falabella (+2,76%), Banco de Chile (+1,64) y BCI (+2,38%).

De esta manera, el S&P IPSA cerró la semana con un retroceso de 2,23% respecto al inicio de la semana, cuando abrió el lunes en 11.445,80 puntos.

S&P 500 y NASDAQ anotan máximos históricos en Wall Street

Wall Street cerró mixto esta semana tras el alza del S&P 500, el NASDAQ Composite y la caída del Dow Jones, tras los fallidos intentos por llegar a un acuerdo de paz en Medio Oriente.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, avanzó 0,73% hasta las 7.160,42 unidades, siendo este el máximo histórico para el índice.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, también alcanzó máximos históricos tras subir 1,63% y ubicarse en 24.836,60 puntos. El selectivo tecnológico vio crecer sus números tras el repunte de un 23% en las acciones de Intel.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, no pudo seguir la tendencia de los otros índices y cayó 0,16% hasta las 49.230,71 unidades, lejos de su máximo histórico de 50.188,14 puntos.

En Europa, los principales índices bursátiles retrocedieron, con el DAX alemán (-0,11%), el CAC 40 francés (-0,84%), el FTSE 100 inglés (-0,75%) y el IBEX 35 español (-1,09%).

Por su parte, los mercados asiáticos cerraron mixtos, con el avance del Nikkei 225 japonés (+0,97%) y el Hang Seng de Hong Kong (+0,24%), mientras que el CSI 300 chino cayó un 0,35%.

Dólar retrocede pero sigue cerca de los $900

El dólar cayó levemente hasta los $895,5 tras la fuerte alza del jueves, cuando cerró en torno a los $898, con lo que finalizó la semana con una subida de $16 respecto al lunes, debido a la incertidumbre en Medio Oriente de cara a retomar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

El analista de mercados de Capitaria, Felipe Cáceres, explicó cómo la falta de claridad respecto a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán ha afectado al dólar: “La presión compradora sobre el dólar responde al escalamiento en Medio Oriente: la renuncia de Ghalibaf —presidente del Parlamento iraní y principal negociador— del equipo de paz redujo la probabilidad de un acuerdo antes del 30 de abril a apenas un 9%, disparando la aversión al riesgo global y dándole soporte al dólar”.

“El contrapeso para el peso sigue siendo el cobre, que se ubica en US$6,03 por libra en COMEX. Técnicamente, el par opera entre $887 y $900, con sesgo alcista mientras no haya señales concretas de distensión desde Islamabad”, señaló.

“La próxima semana, la reunión de la Fed el miércoles 29 y el PIB del primer trimestre el jueves 30 serán los catalizadores clave para definir la dirección del tipo de cambio”, agregó.

Por su parte, Aline Moraes, Market Analysis & Research de XTB, explicó el comportamiento del dólar en el ámbito internacional: “La tensión en el estrecho de Ormuz y la incertidumbre entre Estados Unidos e Irán siguen impulsando la demanda por activos refugio, favoreciendo al dólar, mientras Wall Street mantiene su avance a los máximos históricos pese a los riesgos energéticos”.

“Con decisiones clave de tasas en la próxima semana, el USD/CLP conserva un sesgo alcista sobre $890, con proyección hacia $906, aunque no se descartan retrocesos de corto plazo tras condiciones de sobrecompra”, cerró.

Petróleo sigue al alza y supera los US$ 105

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente en torno al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz volvieron a elevar los precios del petróleo esta semana.

El West Texas Intermediate (WTI) se fijó en US$ 94.96 este jueves, con un retroceso de 0.93%. Mientras que el barril de Brent tuvo un alza de 0.95%, ubicándose en US$ 106.07.