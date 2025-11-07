Buenas noticias para la economía nacional: IPC de octubre tuvo variación de 0,0%

El Índice de Precios al Consumidor no tuvo variación mensual en octubre, acumulando 3,4% en lo que va del año. El alza de alimentos y bebidas no alcohólicas fue compensada por las bajas en vestuario, calzado e información y comunicación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2025 registró una variación mensual de 0,0%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con ello, la inflación acumuló 3,4% en lo que va del año y la misma cifra en doce meses.

Del total de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC, seis aportaron incidencias positivas, cinco incidencias negativas y dos registraron nula incidencia en la variación mensual.

Entre las divisiones que presentaron alzas de precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.).

En contraste, las divisiones que registraron descensos fueron vestuario y calzado (-3,1%), con una incidencia de -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%), con -0,068 pp.

El resto de las divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,181 puntos porcentuales.