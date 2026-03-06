Negocios ipc

INE: El IPC de febrero registró variación de 0,0%

06.03.2026 / 08:12

La institución informó que destacaron las alzas en las divisiones de vestuario, calzado, alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero registró una variación mensual de 0,0%,acumulando 0,4% en el año y de 2,4% a 12 meses.

La misma situación ocurrió en agosto y octubre de 2025, cuando se anotaron variaciones nulas.

De acuerdo al boletín publicado por el organismo, destacaron las alzas en las divisiones de vestuario y calzado (2,3%) con 0,056 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2%) con 0,040 pp.

Asimismo, 6 de las 13 divisiones que son parte de la canasta del IPC tuvieron incidencias positivas en la variación mensual del índice. En tanto, 7 tuvieron “incidencias negativas”.

Mientras que las divisiones restantes que “influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,088 pp.” y “de las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y servicios básicos (-0,4%), con una incidencia de -0,081 pp.”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó el reporte del INE como “una muy buena noticia”.

“La inflación de febrero fue 0%. Eso significa, por ejemplo, que la UF no va a tener variación por un mes“, dijo, añadiendo que “con esto se acumula 2,4% de inflación en un año, que es el valor más bajo desde el 2020”.

La autoridad comentó que es importante tener una inflación contenida porque “los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen. Llevamos casi tres años de crecimiento de salarios reales”.

Según afirmó Grau, en 2022 había dos “preocupaciones fundamentales de la población”, la situación económica y la seguridad pública, y entre 2022 y 2026 “la inflación ha bajado de un 14% al 2,4%, y los homicidios han bajado en más de un 20% entre el 2022 y el 2026. De esa manera, mejora la calidad de vida de las personas en los temas fundamentales para la población, y entregamos una situación al país mucho mejor que la que nosotros recibimos a inicios de 2022”.

