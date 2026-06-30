Índice de Actividad del Comercio sube 1,6% en mayo impulsado por el retail minorista y el comercio electrónico

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este martes que el Índice de Actividad del Comercio a precios constantes creció 1,6% interanual en mayo de 2026, acumulando un alza de 3,6% en lo que va del año.

El resultado se explicó principalmente por los incrementos en el comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores y motocicletas, y en el comercio al por menor en general, mientras que el comercio al por mayor, excluyendo vehículos, registró una caída interanual.

Minorista y comercio electrónico lideran el alza

La división minorista fue la que más aportó al crecimiento del índice, con un alza de 4,6% que sumó 2,232 puntos porcentuales a la variación general.

El principal impulso provino de la venta al por menor por correo y por internet, que se expandió 26,5% en doce meses, seguida por la venta de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero, con un alza de 8,0%, y la venta en comercios no especializados con predominio de alimentos, bebidas o tabaco, que creció 2,6%.

La división automotriz también tuvo un desempeño positivo, con un crecimiento de 3,1% que aportó 0,292 puntos porcentuales al índice general. El resultado se explicó por la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, que aumentó 5,8%, y por la venta de vehículos automotores, que creció 1,7%.

En contraste, la división mayorista, excluyendo vehículos automotores, registró una caída interanual de 2,1%.

El retroceso se explicó principalmente por la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, que cayó 16,9%, además de la venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, que bajó 3,6%, y la venta al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería, que retrocedió 6,1%.

El comercio electrónico minorista fue el indicador con mayor dinamismo del mes. A precios corrientes, el índice aumentó 18,5% en doce meses, acumulando un crecimiento de 16,4% en lo que va del año. Las líneas de productos que más impulsaron el alza fueron los productos electrónicos y tecnológicos, los alimentos y los bienes de consumo diverso.

Supermercados y ventas minoristas por región

Las ventas de supermercados crecieron 2,6% interanual a precios constantes, acumulando un alza de 0,6% en el año. La Región Metropolitana fue la que más aportó al crecimiento nacional, seguida por Valparaíso y Coquimbo, mientras que La Araucanía, Biobío y Maule registraron los principales resultados negativos del período.

En total, doce de las dieciséis regiones del país registraron aumentos interanuales en sus ventas.

El Índice de Actividad del Comercio al por Menor, que combina la totalidad del comercio minorista con las ventas minoristas del sector automotriz, creció 4,8% en doce meses, acumulando un alza de 4,5% en el año.

Las líneas de productos que más aportaron a este resultado fueron vestuario, calzados y accesorios, con un alza de 8,9%, productos electrónicos y tecnológicos, con un 6,9%, y alimentos, con un 4,0%.