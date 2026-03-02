Imacec de enero cae 0,1% anual y arranca 2026 con retroceso en la producción de bienes

La contracción anual estuvo marcada por una baja en la producción de bienes, especialmente industria y minería, mientras los servicios —impulsados por salud— sostuvieron el resultado en términos desestacionalizados. El comercio mostró un avance acotado.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró una caída de 0,1% en enero de 2026 en comparación con igual mes del año anterior, según informó el Banco Central. El resultado estuvo marcado por una contracción en la producción de bienes, parcialmente compensada por el dinamismo de los servicios.

En términos desestacionalizados, la actividad económica creció 0,2% respecto de diciembre y 0,5% en doce meses. El mes contó con un día hábil menos que enero de 2025, lo que incidió en la comparación anual.

El Imacec no minero no presentó variación anual, mientras que en cifras ajustadas por estacionalidad aumentó 0,1% mensual y 0,7% en doce meses.

Producción de bienes lidera la caída

La producción de bienes disminuyó 1,5% en términos anuales, con retrocesos en todos sus componentes.

En la industria se observó una menor elaboración de productos químicos y de alimentos. En el resto de bienes, la caída respondió al desempeño de la actividad agropecuario-silvícola. La minería, por su parte, se redujo en línea con una menor extracción de cobre.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes retrocedió 0,7% respecto del mes anterior, explicada principalmente por el componente resto de bienes.

Comercio crece levemente, pero cae en el margen

La actividad comercial aumentó 0,4% en doce meses. El alza fue impulsada por el comercio minorista y automotor, mientras que el mayorista mostró menores ventas.

En el comercio minorista destacaron mayores ventas en almacenes de comestibles, tiendas especializadas de vestuario y plataformas de venta online. El comercio automotor creció en línea con un aumento en la venta de vehículos. En contraste, el comercio mayorista cayó por menores ventas de alimentos, especialmente en exportadoras de frutas.

No obstante, en cifras desestacionalizadas el comercio presentó una contracción de 0,1% respecto de diciembre, incidida por el segmento mayorista.