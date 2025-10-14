Gremios se despliegan por aranceles a importaciones de madera y piden impulsar la “demanda local” ante “probable caída externa”

Corma, ante la entrada en vigencia de los aranceles de Trump, instó a aplicar medidas que impulsen la “demanda local para compensar la muy probable caída externa”. Por su parte, la Sofofa ha expresado su preocupación sobre los gravámenes ante congresistas estadounidenses.

Diversos gremios empresariales han expresado su preocupación luego de que comenzaran a regir los aranceles del 10% a las importaciones de madera blanda y aserrada, junto con tasas del 25% para manufacturas elaboradas con madera.

Respecto de la política arancelaria, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, afirmó que esta medida entra en vigencia en un contexto complejo para la industria forestal, que “ya se ha visto afectada por el robo de madera, incendios, violencia rural y el alza de costos laborales y energéticos”.

En ese contexto, el representante gremial llamó a las autoridades a incentivar el consumo local con el fin de mitigar la caída que podrían generar los gravámenes impulsados por la administración de Donald Trump.

“Se requieren medidas internas por parte del Estado que impulsen la demanda local para compensar la muy probable caída externa, apoyando a las pymes y fortaleciendo la construcción en madera, que genera empleo y además contribuye a los compromisos ambientales de Chile”, subrayó en La Tercera.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, detalló en T13 que se han contactado con congresistas estadounidenses para plantear el impacto de esta medida tanto para las firmas forestales como para las manufactureras vinculadas al rubro.

“Muchas de estas empresas hoy día tienen operaciones en Estados Unidos, generan empleo local y, de no abordarse de buena manera, esto puede tener consecuencias”, explicó.

Según publicó Emol, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a un grupo de trabajo de expertos para analizar el impacto arancelario, en el que participan representantes del sector forestal privado, además de otros servicios públicos.

En cuanto a la comunicación con las autoridades norteamericanas, el Minrel estableció conversaciones técnicas entre la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y sus contrapartes comerciales de Estados Unidos: el USTR y el Departamento de Comercio.