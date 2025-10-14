Negocios crecimiento

Fondo Monetario Internacional eleva el pronóstico de crecimiento para Chile en 2025: Subió a 2,5%

Por CNN Chile

14.10.2025 / 12:40

{alt}

Las proyecciones de la entidad económica están en línea con lo previsto por el Banco Central.

(EFE) – El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento de la economía chilena en este año del 2% estimado en abril al 2,5 %, según el último informe de perspectivas (WEO) del organismo publicado este martes.

Para 2026, el organismo internacional estima una expansión de la economía de Chile del 2%.

Las proyecciones del FMI están en línea con lo previsto por el Banco Central, que el pasado septiembre elevó su estimación de crecimiento económico a entre el 2,25 % y el 2,75 %.

Estados Unidos aplica un arancel del 10% a los productos procedentes de Chile, uno de los más bajos del mundo.

El pasado julio, además, EE. UU. dejó exentos del arancel específico al cobre a los cátodos, que es el principal producto que Chile envía al gigante norteamericano.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2%, mientras que en 2024 se expandió un 2,6%, por encima de lo previsto.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

Cultura Nuevo artista internacional se suma a Lollapalooza Chile 2026
Sichel predice un futuro "mal gobierno" de Republicanos: "Es la otra cara de la moneda del Frente Amplio y yo veo el mismo fenómeno"
Baby Shark cumple 10 años: Los hitos de uno de los bailes más virales de la historia
Dorothy Pérez defiende fiscalización de licencias médicas: "Esto no lo hicimos contra los funcionarios públicos"
Fondo Monetario Internacional eleva el pronóstico de crecimiento para Chile en 2025: Subió a 2,5%
Tricel revisará recurso de Daniel Jadue sobre su candidatura parlamentaria: ¿Podría volver al padrón electoral?