Fondo Monetario Internacional eleva el pronóstico de crecimiento para Chile en 2025: Subió a 2,5%

Las proyecciones de la entidad económica están en línea con lo previsto por el Banco Central.

(EFE) – El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento de la economía chilena en este año del 2% estimado en abril al 2,5 %, según el último informe de perspectivas (WEO) del organismo publicado este martes.

Para 2026, el organismo internacional estima una expansión de la economía de Chile del 2%.

Las proyecciones del FMI están en línea con lo previsto por el Banco Central, que el pasado septiembre elevó su estimación de crecimiento económico a entre el 2,25 % y el 2,75 %.

Estados Unidos aplica un arancel del 10% a los productos procedentes de Chile, uno de los más bajos del mundo.

El pasado julio, además, EE. UU. dejó exentos del arancel específico al cobre a los cátodos, que es el principal producto que Chile envía al gigante norteamericano.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2%, mientras que en 2024 se expandió un 2,6%, por encima de lo previsto.