Expertos recomiendan al Banco Central mantener la tasa de interés en 4,5% y descartan que se reduzca este año

Este martes el Banco Central definirá la Tasa Política Monetaria tras sus Reuniones de Política Monetaria fijadas para este 27 y 28 de abril, considerando los efectos que ha causado el conflicto en Medio Oriente en la economía nacional.

Ante esto, los expertos del Grupo de Política Monetaria dieron a conocer su recomendación sobre la tasa de interés para abril, en la que sugirieron mantener la TPM en un 4,5%.

En esa línea, no establecieron por cuánto tiempo se mantendrá esta política del Banco Central, pero afirmaron que, dado el contexto internacional, “se ve complejo que se reduzca la TPM este año”.

“El escenario económico global sigue marcado por el conflicto en Medio Oriente. Aunque la tregua entre Estados Unidos e Irán moderó parte del shock inicial, los precios energéticos permanecen por sobre sus niveles previos y sugieren un encarecimiento del petróleo más persistente de lo anticipado”, explicaron.

“Esto ha presionado al alza la inflación en las principales economías y reducido el espacio para nuevos recortes de tasa (…) En este contexto, el Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5% en la reunión de abril, a la espera de mayor claridad sobre la persistencia de estos shocks y sus efectos sobre la inflación y la actividad”, agregaron.

“La trayectoria futura de la TPM requerirá una evaluación cuidadosa, reunión a reunión, del grado de persistencia de los efectos inflacionarios del shock energético y de la evolución de la actividad local”, concluyeron los expertos.

Tras las reuniones de esta semana, el Banco Central seguirá atento el desarrollo del conflicto en Medio Oriente y su impacto en la economía nacional, para tomar una decisión respecto a la TPM en la siguiente Reunión de Política Monetaria, programada para el 16 de junio.