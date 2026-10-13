Especialistas recortan a 0,2% el crecimiento de 2026 y la inversión se desplomaría de 5,5% a 0,3%

Este martes, los especialistas consultados en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de octubre del Banco Central proyectaron que el PIB crecerá apenas 0,2% en 2026, por debajo del 0,7% que esperaban en septiembre.

La cifra continúa un deterioro de varios meses. La mediana para 2026 era 1,6% en junio, 1,3% en agosto y 0,7% en septiembre, lo que implica un recorte acumulado de 1,4 puntos porcentuales desde junio.

Para 2027, en cambio, la proyección subió a 3%, desde 2,9% en septiembre y 2,8% en agosto. Para 2028 se proyecta un crecimiento de 2,7%, una décima por sobre el 2,6% de agosto.

El PIB no minero crecería 0,9% este año, frente a 1% en septiembre, y 2,9% en 2027 y 2,7% en 2028. Para el Imacec de septiembre, la mediana es un alza de 0,1%, mientras que para el Imacec no minero es de 1%.

Inversión sufre fuerte recorte

La mayor corrección se registró en la formación bruta de capital fijo, que mide la inversión en las cuentas nacionales.

La mediana para 2026 cayó de 5,5% en septiembre a 0,3% en octubre, un recorte de 5,2 puntos porcentuales, con estimaciones que van de −0,5% a 4,3% entre los deciles 1 y 9.

Para 2027, en cambio, la inversión subió de 2,1% a 5,8%, con estimaciones entre 3,5% y 7,9%. Por su parte, el consumo de los hogares e instituciones sin fines de lucro crecería 1,5% este año y 2,5% el próximo.

Respecto de la inflación, la mediana para diciembre de 2026 subió a 4,6%, desde 4,4% en septiembre, 4% en agosto y 4,1% en junio. Para diciembre de 2027, los encuestados esperan 3%, el centro del rango meta. La inflación sin volátiles sería de 3,5% a fin de año, frente a 3,6% en septiembre.

Mercado no espera recortes de la TPM en el corto plazo

Respecto de la Tasa de Política Monetaria, los especialistas esperan que se mantenga en 4,5% en las dos próximas reuniones y a diciembre de 2026. La mediana sigue en 4,5% a 11, 17 y 23 meses, y recién baja a 4,25% dentro de 35 meses.

En la encuesta de septiembre, el primer recorte se esperaba a 17 meses y, en agosto, la mediana ya incorporaba 4,25% en horizontes de entre 11 y 35 meses.

Finalmente, el dólar se proyecta al alza. La mediana a dos meses es de $950, frente a $910 en septiembre y $896 en junio, mientras que a 11 y 23 meses es de $910 y $900, respectivamente.