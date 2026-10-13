Dólar supera los $980 mientras el cobre se mantiene en torno a los US$ 6,7 la libra pese a accidente en El Teniente y negociaciones en Escondida

El precio del cobre cerró este martes en US$ 6,69 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), con una caída de 0,55% respecto de la jornada anterior, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En dólares por tonelada métrica, el contado se ubicó en US$ 14.741.

El contrato a futuro a tres meses cerró en US$ 6,63 la libra, con una baja de 0,22% en el día. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 se ubicaron en US$ 6,64 y US$ 6,66 la libra, respectivamente, ambos también a la baja.

En lo que va del año, el precio promedio del cobre alcanza los US$ 6,12 la libra, un 40,41% por sobre el promedio registrado a igual fecha de 2025. El promedio del mes a la fecha se ubica en US$ 6,60 la libra, por sobre los US$ 6,57 del mes anterior.

Los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres se ubicaron en 229.650 toneladas métricas al cierre de este martes, una caída de 1.625 toneladas respecto del día anterior, equivalente a una baja de 0,70%.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), los inventarios subieron 0,06% hasta las 713.771 toneladas métricas al 12 de octubre. En la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), en cambio, los inventarios saltaron 51,62% hasta las 58.744 toneladas métricas al 9 de octubre, desde las 38.744 toneladas registradas el 30 de septiembre.

Cobre en COMEX llega hasta US$ 7,05 para 2027

En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el cobre de alta pureza se transó en US$ 6,70 la libra para el contrato de octubre, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta los US$ 7,05 la libra para septiembre de 2027.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, los cátodos de cobre cotizaron en US$ 7,56 la libra para el mismo mes, con impuestos incluidos.

Entre los otros metales transados en la Bolsa de Metales de Londres, el plomo y el zinc cerraron al alza este martes, con incrementos de 0,98% y 0,26%, hasta US$ 1.860 y US$ 3.821 por tonelada métrica, respectivamente.

El resto retrocedió. El aluminio cayó 0,62% hasta US$ 3.036, el níquel bajó 0,45% hasta US$ 15.445 y el estaño retrocedió 0,93% hasta US$ 53.000 por tonelada métrica.

El litio, por su parte, se mantuvo en US$ 18,95 por kilogramo, sin variación desde el 24 de septiembre.

Dólar supera los $980

Por su parte, el dólar superó la barrera de los $980 y cerró la sesión en $982. El tipo de cambio marcó un mínimo de $974 en la primera parte de la sesión, rebotó hasta un máximo de $982 y desde entonces se mantuvo entre $973 y $985, a la espera de una señal más clara, pese a la escalada de tensiones en Medio Oriente.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que uno de los factores de esta subida fue que Hacienda no ha informado cambios a su programa de venta de dólares durante el día, por lo que el tipo de cambio sigue respondiendo principalmente a los factores externos y al comportamiento del cobre.

“En el escenario internacional, el Dollar Index se mantiene en los 102 puntos a pesar de los nuevos ataques, en 102,24, con una baja de 0,33% y prácticamente sin cambios desde la mañana. La tasa del bono del Tesoro a 10 años sube desde 5,193% en la mañana a 5,223%, aunque sigue 2 puntos base bajo su cierre previo. Las ventas de viviendas de segunda mano de septiembre subieron 1,5% a un ritmo anual de 3,99 millones, sobre los 3,95 millones esperados”, detalló.

En esa línea, señaló que en Wall Street los resultados de la banca fueron dispares, con Goldman Sachs superando ampliamente lo esperado con una utilidad de US$ 17,01 por acción, JPMorgan bajo las estimaciones y Wells Fargo cayendo cerca de 3%.

“Tras abrir mixto, el Dow Jones perdió fuerza y cede 0,33%, mientras el S&P 500 baja 0,12% y el Nasdaq 0,13%, a la espera del IPC de mañana, para el que se espera 0,6% mensual y 3,6% anual”.

“Desde una perspectiva técnica, el USDCLP recuperó la zona de $979 a $980, que ahora actúa como pivote, y se mueve en un rango lateral entre $973 y $985. Al alza, la primera resistencia está en $984 a $987,5, máximos del 7 y del 8 de octubre, y una ruptura sostenida abriría espacio hacia los $995, máximo de la semana pasada”, agregó Santillán.

Asimismo, proyectó que, a la baja, el soporte está en $973 a $974, mínimo de hoy y de la semana pasada, y luego en $962, mínimo del 6 de octubre.

“El canal alcista de largo plazo sigue vigente, y un IPC de Estados Unidos sobre lo esperado o una nueva escalada en Medio Oriente serían los principales riesgos alcistas, mientras un repunte del cobre y un dólar global más débil favorecerían una vuelta hacia el piso del rango”.

Por su parte, Juan Ortiz, senior account manager de XTB, indicó que el principal foco del mercado estará en la inflación de Estados Unidos de este miércoles, dato que podría definir la dirección del tipo de cambio: “Una inflación superior a las expectativas podría fortalecer al dólar, mientras que una lectura menor a lo previsto favorecería nuevas caídas”.

“En este contexto, el dólar mantiene un sesgo bajista de corto plazo, aunque con cautela ante la publicación de este importante indicador económico”, puntualizó.