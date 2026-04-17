Dólar sigue a la baja y cierra en $877 con el tipo de cambio más bajo desde el inicio de la guerra en Irán

La divisa estadounidense retrocedió casi $10 respecto a los $886 en los que abrió la sesión este viernes.

El dólar sufrió una fuerte caída este viernes luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Irán abrió el estrecho de Ormuz en su totalidad, permitiendo el paso completo del tráfico marítimo por la región.

La divisa norteamericana se desplomó hasta los $877, y llegó a cotizar incluso en $874 alrededor del mediodía, siendo el tipo de cambio más bajo desde el 27 de febrero, un día antes del inicio del conflicto en Medio Oriente, cuando finalizó la sesión en $873,66.

El retroceso del dólar también se vio marcado por el repunte del cobre esta semana, que superó los US$ 6 la libra, y el desempeño del sector minero en la Bolsa de Santiago.

El analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, explicó que la caída de la moneda estadounidense se debió a “una jornada marcada por el fortalecimiento del peso y un entorno externo más favorable para los activos de riesgo”.

“En el mercado de commodities, el cobre se mantiene firme en torno a los US$6.09 por libra en COMEX, con leves retrocesos, lo que continúa entregando soporte al peso chileno”, agregó.

“En este escenario, el USD/CLP refleja una menor presión alcista del dólar y un mayor respaldo por parte del cobre, acercándose a niveles de soporte en torno a los 870 pesos, mientras que las resistencias se ubican en la zona de 880 a 885 pesos por dólar”, argumentó.

“Hacia adelante, el mercado estará atento a nuevos desarrollos geopolíticos y a la publicación de datos de ventas minoristas en Estados Unidos, que podrían marcar el próximo movimiento del tipo de cambio”, cerró.