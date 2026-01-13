Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal de Entel contra WOM

El máximo tribunal resolvió que la empresa de telecomunicaciones incurrió en prácticas de competencia desleal contra WOM al intentar captar clientes mediante información falsa. Por su parte, Entel respondió que “es relevante destacar que se acogen parcialmente los argumentos y se rechazan los recursos interpuestos” por la firma morada.

La Corte Suprema resolvió que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) incurrió en prácticas desleales de competencia al captar clientes mediante información falsa sobre sus competidores.

El máximo tribunal estableció que Entel, a través de una campaña publicitaria realizada por medio de un call center, entregó información engañosa relacionada con ofertas de precios diferenciadas y características técnicas específicas, como el número de antenas instaladas a nivel nacional y la calidad de los servicios 3G y 4G ofrecidos.

Según detalló WOM, la campaña incluyó descuentos discriminatorios: mientras a clientes de otras compañías se les ofrecía un 10% de rebaja, a usuarios de WOM se les ofrecía un 50% de descuento, con el objetivo de incentivar su portabilidad hacia Entel.

La reacción de WOM

Desde la compañía de telefonía móvil calificaron el fallo como una “victoria legal de fondo”, señalando que: “Refuerza nuestra posición en litigios y consolida un estándar jurídico robusto para la persecución de prácticas desleales en el sector”.

Asimismo, indicaron que la resolución representa un avance relevante en la defensa de una competencia justa, transparente y basada en información veraz, principios que, aseguran, han promovido de forma consistente en el mercado chileno de las telecomunicaciones.

La respuesta de Entel

Por su parte, Entel destacó que “es relevante destacar que se acogen parcialmente los argumentos de Entel y se rechazan los recursos interpuestos por WOM, no dando lugar a la indemnización de perjuicios solicitada por falta de prueba suficiente”.

Además, la empresa enfatizó que mantiene una demanda vigente contra WOM, ingresada en 2019, por presuntas prácticas reiteradas de competencia desleal, la cual —según indicó— espera que tenga pronta resolución en los Tribunales Superiores de Justicia.

Antecedentes de la disputa judicial

El conflicto se remonta a febrero de 2019, cuando el Juzgado de Santiago rechazó inicialmente la demanda presentada por WOM. Sin embargo, ese mismo año la compañía elevó la acción judicial a la Corte de Apelaciones, que en 2023 falló en contra de Entel.

En esa ocasión, el tribunal ordenó a la empresa pagar $2.206 millones, monto equivalente al lucro cesante derivado de la fuga de 10.706 clientes del sistema prepago, atribuida a la campaña telefónica cuestionada.