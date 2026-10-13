Gobierno lanza Chile Week China 2026 y apunta a diversificar las exportaciones al gigante asiático

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó este martes, junto al ministro de Agricultura, Jaime Campos; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el director general de ProChile, Ignacio Fernández, el lanzamiento de la undécima versión de Chile Week China 2026, una de las plataformas de promoción internacional más consolidadas de Chile en el gigante asiático.

El evento se realizará entre el 16 y el 20 de noviembre en Beijing, Shenzhen y Shanghái, con una delegación de más de 70 personas que integra a instituciones públicas como la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales e InvestChile, y a entidades privadas como Frutas de Chile, ChilePork, Chiletec, Agrotech, Ciruelas Chile, Vinos de Chile, SOFOFA, ChilePrunes, FAENACAR, Pisco Chile y la Fundación Chilena del Pacífico, entre otras.

En la ceremonia también participaron el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, y el presidente del Consejo Empresarial Chile-China, Juan Carlos Domínguez, junto a otras autoridades de gremios empresariales.

Pérez Mackenna destacó que la iniciativa busca transformar oportunidades en acciones concretas para el país: “El desafío es avanzar hacia vínculos económicos y comerciales más diversificados, que incorporen nuevos productos y servicios, agregando valor a nuestras exportaciones”.

El canciller agregó que el objetivo es que las inversiones contribuyan al crecimiento económico, generen empleos de calidad y atraigan capital humano. Con ese propósito, esta versión se articuló para coincidir con la Cumbre de Líderes de APEC, que se realizará en Shenzhen el 18 y 19 de noviembre.

Empresas tecnológicas se incorporan por primera vez

La delegación incorpora por primera vez un grupo de diez empresas de base tecnológica, convocadas mediante llamado público de ProChile, que se complementará con representantes del sector público y privado, entre ellos una delegación de alto nivel de la Fundación Chilena del Pacífico y de SOFOFA.

Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, las exportaciones sin cobre ni litio de Chile a China alcanzaron US$ 9.585 millones en 2025, un alza de 5,2% respecto de 2024, con el gigante asiático como principal destino de los envíos chilenos.

Asimismo, en tecnología, la exportación de servicios a China llegó a US$ 71 millones en 2025, un récord histórico y un 39% más que el año anterior, sector en el que se enfoca esta versión de Chile Week China.

El director general de ProChile, Ignacio Fernández, señaló que el evento “se ha convertido no solo en una plataforma de promoción, sino en un apoyo a la diversificación de las exportaciones chilenas”.

“Las cifras muestran que la relación entre ambos mercados está evolucionando desde una lógica centrada en productos hacia una que incorpora cada vez más talento, conocimiento y servicios de alto valor agregado, y queremos potenciar ese camino para los siguientes diez años”, agregó.

Agenda en Beijing, Shenzhen y Shanghái

En Beijing se realizará la inauguración oficial, junto con mesas sectoriales de agroalimentos, tecnología, innovación e inversión, además de visitas a hubs tecnológicos como Zhongguancun y HICOOL.

En Shenzhen, uno de los principales polos de innovación y manufactura avanzada, la agenda incluirá visitas a empresas de tecnología, minería, finanzas, ciudades inteligentes y bienes de consumo, además de la cena “Sabores de Chile” entre autoridades y líderes empresariales de ambos países.

En Shanghái, centro financiero y comercial de China, la agenda combinará actividades de innovación, promoción sectorial, inversión y alimentos, con visitas a empresas de tecnología.