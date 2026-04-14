Desplome inédito: Producción mundial de petróleo sufre la mayor caída de su historia en medio de conflicto en Medio Oriente

La Agencia Internacional de la Energía advirtió una caída récord en la oferta global, marcada por ataques a infraestructura y restricciones en el estrecho de Ormuz.

La producción mundial de petróleo registró una caída inédita, la mayor de la historia, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y las restricciones al tránsito en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del planeta.

Según consignó distintos medios y agencias como EFE y el Deutsche Welle, con datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la oferta global se redujo en 10,1 millones de barriles diarios, cayendo hasta los 97 millones en marzo.

El desplome responde principalmente a los ataques a infraestructura energética en la región y a las limitaciones para el transporte de crudo, lo que ha generado una interrupción sin precedentes en el suministro mundial.

En este contexto, la AIE también recortó su previsión de demanda para 2026, estimando un consumo de 104,26 millones de barriles diarios, unos 730 mil barriles menos que lo proyectado anteriormente.

El organismo advirtió que, si el conflicto se prolonga y no se normaliza el flujo por el estrecho de Ormuz, la demanda podría caer entre 1,5 y hasta 5 millones de barriles diarios en los próximos meses.

“La escasez y los altos precios seguirán presionando el mercado”, alertó la agencia.