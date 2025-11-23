Black Friday 2025 en Chile: Conoce aquí la fecha exacta del inicio del evento

La próxima edición del Black Friday ya tiene calendario definido y traerá una amplia oferta de descuentos en comercios de todo el país.

A partir de la medianoche del viernes 28 de noviembre se dará inicio al Black Friday 2025, la jornada anual de descuentos organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La edición de este año se desarrollará hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre e incluirá cuatro días de promociones tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Según la CCS, más de 2.000 locales presenciales y alrededor de 470 comercios online participarán de la instancia, ofreciendo rebajas que podrían alcanzar hasta el 70% en distintas categorías de bienes y servicios.

Recomendaciones para evitar estafas durante las compras

La alta demanda de este tipo de eventos suele ir acompañada de intentos de fraude, por lo que especialistas insisten en mantener medidas básicas de seguridad al momento de comprar.

Entre ellas, verificar que la página utilizada cuente con el ícono de candado en la barra de navegación, lo que certifica que la conexión es segura y protege la información personal y bancaria.

Asimismo, se recomienda revisar que los sitios asociados exhiban el sello oficial de Black Friday al final de la página y evitar cualquier oferta que exija transferencias directas, método que no forma parte de los canales de pago autorizados.

También se sugiere desconfiar de promociones que aparezcan únicamente como “ofertas relámpago”, ya que podrían corresponder a intentos de fraude.