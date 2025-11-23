Negocios black friday

Black Friday 2025 en Chile: Conoce aquí la fecha exacta del inicio del evento

Por CNN Chile

23.11.2025 / 17:13

{alt}

La próxima edición del Black Friday ya tiene calendario definido y traerá una amplia oferta de descuentos en comercios de todo el país.

A partir de la medianoche del viernes 28 de noviembre se dará inicio al Black Friday 2025, la jornada anual de descuentos organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La edición de este año se desarrollará hasta las 23:59 horas del lunes 1 de diciembre e incluirá cuatro días de promociones tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Según la CCS, más de 2.000 locales presenciales y alrededor de 470 comercios online participarán de la instancia, ofreciendo rebajas que podrían alcanzar hasta el 70% en distintas categorías de bienes y servicios.

Recomendaciones para evitar estafas durante las compras

La alta demanda de este tipo de eventos suele ir acompañada de intentos de fraude, por lo que especialistas insisten en mantener medidas básicas de seguridad al momento de comprar.

Entre ellas, verificar que la página utilizada cuente con el ícono de candado en la barra de navegación, lo que certifica que la conexión es segura y protege la información personal y bancaria.

Asimismo, se recomienda revisar que los sitios asociados exhiban el sello oficial de Black Friday al final de la página y evitar cualquier oferta que exija transferencias directas, método que no forma parte de los canales de pago autorizados.

También se sugiere desconfiar de promociones que aparezcan únicamente como “ofertas relámpago”, ya que podrían corresponder a intentos de fraude.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Mascareño y cómo es el votante de Parisi: Clase media emergente que ve en el candidato un modelo de ascenso
Influyentes, capítulo 78: Juan Pardo y Aldo Mascareño
Juan Pardo afirma que si Kast llega al poder, "el Partido Republicano tiene que cuidarse mucho de su pulsión autoritaria"
Recluso se fuga de la cárcel Colina 2: Gendarmería y Carabineros despliegan masivo operativo para encontrarlo
Primera semana hacia segunda vuelta: Jara llama a participar de debates y Kast afirma que "la gente ya los conoce"
¿Qué se necesitaría para que Nicolás Maduro renuncie al poder en Venezuela? Esto dicen los expertos