Banco Mundial eleva proyección de crecimiento para Chile: ¿Qué cifras se prevén para la región?

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
El organismo también entregó una proyección para América Latina y el Caribe.
El Banco Mundial ajustó al alza las expectativas de crecimiento económico para Chile, ya que en junio pronosticaba 2,1% y en su reciente informe aumentó la cifra a 2,6%.
Para 2026, en tanto, la entidad estima que la actividad económica se expandirá en 2,2%.
En su más reciente Reporte Económico de América Latina y el Caribe, el organismo indicó que Chile “se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras”.
Añadiendo que “la evidencia empírica muestra que la contribución de la entrada y salida de empresas al crecimiento de la productividad es especialmente grande en países como Colombia y Chile, y la creación de empleo en Estados Unidos es impulsada de manera desproporcionada por nuevas empresas. Esto significa que el espíritu empresarial, la actividad de creación y operación de nuevas empresas, juega un papel esencial en la generación de dinamismo económico”.
Lee también: CMF denuncia por presunto delito de estafa a entidades que ofrecen créditos en sitios web
En tanto, el Banco Mundial indicó que América Latina y el Caribe “puede romper con su ciclo de bajo crecimiento impulsando el emprendimiento para crear empleos, estimular la productividad y acelerar la innovación”.
La región “se posiciona alto en materia de actitud emprendedora, el prestigio que ostentan los emprendedores y el número de trabajadores que participan en actividades emprendedoras. Sin embargo, paradójicamente, no parece tener grandes beneficios: las empresas nuevas no tienden a ser más productivas que las ya establecidas, lo que significa que la alta rotación de empresas (entrada y salida) no se traduce automáticamente en aumentos de productividad que conduzcan a mejores empleos”.
Se estima que el crecimiento para 2025 en la región será de 2,3%, mientras que en 2026 llegaría a 2,5%.
“El emprendedor es el actor clave del desarrollo: identifica oportunidades, innova y asume los riesgos necesarios para generar valor agregado y empleo”, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.