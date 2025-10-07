Banco Mundial eleva proyección de crecimiento para Chile: ¿Qué cifras se prevén para la región?

El organismo también entregó una proyección para América Latina y el Caribe.

El Banco Mundial ajustó al alza las expectativas de crecimiento económico para Chile, ya que en junio pronosticaba 2,1% y en su reciente informe aumentó la cifra a 2,6%.

Para 2026, en tanto, la entidad estima que la actividad económica se expandirá en 2,2%.

En su más reciente Reporte Económico de América Latina y el Caribe, el organismo indicó que Chile “se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras”.

Añadiendo que “la evidencia empírica muestra que la contribución de la entrada y salida de empresas al crecimiento de la productividad es especialmente grande en países como Colombia y Chile, y la creación de empleo en Estados Unidos es impulsada de manera desproporcionada por nuevas empresas. Esto significa que el espíritu empresarial, la actividad de creación y operación de nuevas empresas, juega un papel esencial en la generación de dinamismo económico”.

En tanto, el Banco Mundial indicó que América Latina y el Caribe “puede romper con su ciclo de bajo crecimiento impulsando el emprendimiento para crear empleos, estimular la productividad y acelerar la innovación”.

La región “se posiciona alto en materia de actitud emprendedora, el prestigio que ostentan los emprendedores y el número de trabajadores que participan en actividades emprendedoras. Sin embargo, paradójicamente, no parece tener grandes beneficios: las empresas nuevas no tienden a ser más productivas que las ya establecidas, lo que significa que la alta rotación de empresas (entrada y salida) no se traduce automáticamente en aumentos de productividad que conduzcan a mejores empleos”.

Se estima que el crecimiento para 2025 en la región será de 2,3%, mientras que en 2026 llegaría a 2,5%.

“El emprendedor es el actor clave del desarrollo: identifica oportunidades, innova y asume los riesgos necesarios para generar valor agregado y empleo”, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.