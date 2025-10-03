CMF denuncia por presunto delito de estafa a entidades que ofrecen créditos en sitios web

Estas entidades aparentar estar bajo supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, pero en realidad no están inscritas ni autorizadas.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) denunció ante el Ministerio Público a entidades que ofrecen créditos a través de sitios web.

De acuerdo a antecedentes reunidos por la Unidad de Investigación, se trata de “entidades que aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados”.

La denuncia fue presentada en contra de quienes resulten responsables por el presunto delito de estafa.

Las entidades son:

https://credi-flex.com, (Crediflex).

“AMM Administradora de Fondos Privados S.A.”, imitadora de AMM Administradora de Fondos Privados S.A. (Operaba por WhatsApp).

https://web.hazloya.net, (Hazlo Ya Préstamos).

“Fondo de Inversión Lennox Financiamiento Estructurado”, imitadora del Fondo de Inversión Lennox Financiamiento Estructurado. (Operaba por WhatsApp).

https://creditosdominus.com, (Imitadora de Administradora de Créditos e Inversiones Dominus S.A.).

Asimismo, la Comisión advirtió que la entidad “Consorcio Asesorías Financieras Limitadas”, que es imitadora de Cooperativa Consorcio Asesorías Financieras Limitada -previamente alertada por la CMF-, opera a través los sitios web https://consorcioafl.com/ y https://cmfchile.consorcioafl.com/, cuyo dominio no corresponde a la CMF.

La institución recordó que “en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros”.