Banco Central mantiene la tasa de interés de política monetaria en 4,5%

Este martes el Banco Central sostuvo su Reunión de Política Monetaria en la que definió la tasa de interés para los próximos meses.

En concreto, la institución financiera definió la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, con lo que se mantiene según lo definido en la anterior reunión del Banco Central.

“La evolución del panorama internacional continúa marcada por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente. Si bien los contratos futuros del precio del petróleo siguen previendo un descenso, la prolongación del conflicto ha aumentado los riesgos de que los precios permanezcan elevados”, comunicó el Consejo del Banco Central.

“De momento, los mayores efectos se concentran en la inflación efectiva y sus proyecciones —producto del alza del precio del petróleo y de otras materias primas—, lo que ha reforzado la cautela por parte de los bancos centrales. Por el lado de la actividad, el panorama no ofrece mayores cambios, aunque con diferencias entre regiones”, explicaron desde el organismo.

“En este contexto, comparado con la Reunión anterior, los mercados financieros globales han mostrado un desempeño favorable. En parte, esto refleja una percepción de que la economía mundial se mantendrá resiliente. En la mayoría de las economías, incluido Chile, las bolsas muestran una recuperación y las monedas se han apreciado frente al dólar”, señalaron.

“En cuanto a las materias primas, el precio del petróleo se ha ubicado en niveles por sobre los previstos en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo. Por su lado, el precio del cobre aumentó, situándose en torno a los US$6 la libra”, agregaron.

De igual manera, señalaron que el desarrollo de la guerra en Medio Oriente ha sido más adverso que el considerado en el escenario central del IPoM de marzo, lo que eleva la probabilidad de resultados más negativos para la inflación y la actividad global de lo esperado.

“Por su parte, en lo interno, las proyecciones de inflación de corto plazo han aumentado. El Consejo estará particularmente atento a los factores que puedan incidir en una mayor transmisión y/o persistencia de la inflación”, precisaron.

“De este modo, la evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”, concluyeron.

La próxima Reunión de Política Monetaria está programada para el próximo el martes 16 de junio, donde se espera tener una mayor claridad respecto al desarrollo del conflicto en Medio Oriente.