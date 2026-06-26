0% de las Pymes planea contratar trabajadores ante alza del salario mínimo y 6 de cada 10 reportan caída de ventas en junio

El Termómetro Pyme reveló que ninguna MiPyme planea contratar trabajadores frente al alza del salario mínimo vigente desde mayo, el cual aumentó de $539.000 a $553.553.

Además, el 60% reporta caída de ventas en junio, el nivel más alto registrado en lo que va del año, según el estudio correspondiente al primer semestre de 2026, elaborado por la comunidad empresarial PROPYME y DefensaDeudores.cl sobre la base de una encuesta a 2.176 empresas de menor tamaño.

Caída de ventas pasó de 41% en enero a 60% en junio sin señales de reversión

El informe advierte que la lectura de junio responde a que las empresas dejaron de pedir crédito, de recurrir al factoring y de inyectar recursos personales a sus negocios porque ya no tienen desde dónde sostener la operación.

La caída de ventas pasó de un 41% en enero a un 60% en junio, acumulando un alza de 19 puntos en seis meses sin mostrar señales de reversión.

En paralelo, la proporción de dueños de empresas que reconoce usar dineros personales para financiar la operación pasó de 57% en enero a un máximo de 73% en mayo, retrocediendo levemente a 68% en junio.

El informe advierte que esa baja no es una buena noticia, puesto que refleja que muchos ya no tienen recursos propios que inyectar.

0% planea contratar y el 11% anticipa despidos por el alza del salario mínimo

En materia laboral, el alza del salario mínimo vigente desde el 1 de mayo genera una alerta concreta.

Consultadas sobre qué medidas tomarán para enfrentarla, el 27% señaló que absorberá el alza con menor margen de ganancias, el 16% la traspasará al precio de sus productos o servicios, el 14% reducirá otros gastos y el 11% anticipa que tendrá que despedir trabajadores.

Asimismo, ninguna empresa —0%— planea contratar más trabajadores como respuesta al nuevo escenario. A eso se suma un 10% que prevé despidos como consecuencia directa del alza de los combustibles.

El estudio advierte que esta combinación configura una alerta laboral relevante para un segmento que concentra el 65% del empleo privado del país.

Deudas con la TGR suben de 31% a 39% y el no pago de cotizaciones alcanzó un peak del 30%

El deterioro financiero se extiende a las obligaciones tributarias y previsionales. Las deudas vigentes con la Tesorería General de la República aumentaron de 31% en enero a 39% en junio.

La postergación del pago de IVA pasó de 26% a 29% en el mismo período, tras alcanzar un peak de 33% en mayo. El no pago de cotizaciones previsionales subió de 22% en enero a un máximo de 30% en mayo, retrocediendo a 23% en junio.

La baja simultánea en junio de la inyección de recursos propios, la solicitud de crédito bancario y el uso de factoring, en un contexto en que las ventas siguen cayendo, configura lo que describen como una señal de agotamiento de las fuentes de financiamiento.

El uso de factoring pasó de 10% en enero a 15% en junio, mientras que la solicitud de créditos bancarios subió de 22% a 25%, ambos con retrocesos desde los peaks de mayo.

85% de las MiPymes afectadas por el alza de combustibles

El alza de combustibles es otro factor de presión transversal. El 85% de las MiPymes reconoce haber sido afectada por el encarecimiento que comenzó en marzo.

Frente a ese impacto, el 31% optará por absorber el alza con menor margen de ganancia, el 21% la traspasará a precios, el 18% aún busca soluciones y el 12% reducirá otros gastos. A esos grupos se suma el 10% que anticipa despidos directamente atribuibles al costo de los combustibles.

En paralelo, el 39% de las MiPymes declara que la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales es un problema para su negocio, cinco puntos más que en mayo.

Mirado en perspectiva semestral, los primeros seis meses de 2026 consolidan un deterioro sostenido de los indicadores de estrés financiero de las empresas de menor tamaño.

Los tres indicadores que más avanzaron en el período fueron la caída de ventas (+19 puntos), la inyección de recursos personales (+11 puntos) y las deudas con la TGR (+8 puntos).