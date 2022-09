(CNN) – La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, instó a las personas en las áreas ocupadas por Rusia a no participar en los referéndums planeados por las autoridades prorrusas.

“Por favor, dígales a sus amigos y familiares que permanecen en los territorios ocupados temporalmente: No cambien los pasaportes, no participar en ningún pseudo-referéndum y definitivamente no colaborar con los ocupantes“, dijo Vereshchuk en la televisión ucraniana.

También listó quiénes enfrentarían cargos criminales: Aquellos que tomaron pasaportes rusos para obtener un puesto en las autoridades de ocupación; Los que animaron a otros a cambiar su pasaporte; Aquellos que privaron a personas sin pasaporte ruso de ayuda o servicios humanitarios. “Por ejemplo, sabemos de casos en los que a las personas se les negó el tratamiento o los medicamentos necesarios cuando no tenían un pasaporte ruso“, dijo.

Lee también: Raúl Sohr explica el referéndum de Putin para anexar territorio de Ucrania a Rusia

Vereshchuk sostuvo que aquellos que organizaron y realizaron un referéndum enfrentarían sanciones, pero no aquellos que proporcionaron sus datos personales para recibir pensiones o ayuda humanitaria.

“En todo caso, se debe hacer todo lo posible por no participar en el llamado referéndum. Nadie debe estar entre los que organizan o conducen el llamado referéndum, es decir, la comisión de control o cualquier otra cosa de una especie”.