Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirma que ataques de Estados Unidos dejaron muertos militares y civiles en Venezuela

La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que los ataques denunciados por el Ejecutivo dejaron fallecidos entre funcionarios militares y civiles, y responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos, sin que hasta ahora exista confirmación independiente de las víctimas.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que los ataques denunciados por el Gobierno venezolano dejaron fallecidos entre funcionarios militares y civiles, durante un mensaje televisado emitido este viernes.

En su declaración, Rodríguez atribuyó los hechos al Gobierno de Estados Unidos y sostuvo que la ofensiva aérea impactó la ciudad de Caracas y los estados Aragua, Miranda y La Guaira. Según afirmó, “esta forma brutal de agresión contra nuestro pueblo ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y la vida de inocentes venezolanos civiles”.

La vicepresidenta indicó que el ataque se produjo durante la madrugada y que, a su juicio, vulneró la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Añadió que, tras los hechos, se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y exigió al Gobierno estadounidense una prueba de vida inmediata de ambos.

Rodríguez señaló además que el presidente Maduro había advertido previamente sobre la posibilidad de una agresión de este tipo y que, antes de perderse su contacto, ordenó la activación de la milicia y de los planes de defensa integral, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad. En ese marco, respaldó el decreto de estado de conmoción exterior anunciado por el Ejecutivo.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente sobre el número de fallecidos ni sobre las circunstancias exactas de las muertes señaladas por la vicepresidenta. Tampoco se han registrado pronunciamientos oficiales del Gobierno de Estados Unidos respecto de las acusaciones.