Donald Trump comparte imagen que lo denomina “presidente interino de Venezuela” en su red social

El mandatario estadounidense compartió en Truth Social una imagen en la que figura como “presidente interino de Venezuela”. La publicación se viralizó y generó confusión, ya que no existe ningún reconocimiento oficial ni base institucional para ese cargo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social una imagen en la que aparece figurando como “presidente interino de Venezuela”, lo que generó confusión y una ola de reacciones en redes sociales durante las últimas horas.

La imagen fue compartida directamente por el propio mandatario y muestra un supuesto recuadro tipo Wikipedia con su fotografía oficial y la descripción “Acting President of Venezuela”, junto a fechas de mandato.

La publicación no fue acompañada de un texto explicativo ni de aclaraciones adicionales.

Hasta ahora, no existe ningún reconocimiento jurídico, político ni diplomático que respalde que Trump ostente algún cargo en el Ejecutivo venezolano. Tampoco hay anuncios oficiales desde Washington ni desde Caracas que apunten en esa dirección.

Una publicación controversial

La publicación ocurre en medio de un escenario de alta tensión internacional tras la captura de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, contexto que ha mantenido a Venezuela en el centro del debate político global.

En las últimas semanas, Trump ha realizado diversas declaraciones sobre Venezuela, incluyendo su respaldo a la líder opositora María Corina Machado y el anuncio de una reunión con ella en Washington. Sin embargo, la imagen publicada en Truth Social va más allá de esos gestos políticos y sugiere visualmente una autoridad inexistente.