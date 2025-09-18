Tras suspensión de Jimmy Kimmel: Obama insta a las empresas de medios a “empezar a plantar cara” a administración Trump

El expresidente Barack Obama criticó este jueves la presión del Gobierno de Donald Trump sobre los medios de comunicación, señalando que las empresas no deberían “capitular” ante amenazas regulatorias que buscan silenciar a periodistas y comentaristas.

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró este jueves que las empresas de medios deberían “empezar a plantar cara, en lugar de capitular”, a la Administración de Donald Trump, sumándose a la ola de críticas tras la suspensión de Jimmy Kimmel por parte de ABC.

“Tras años de quejarse de la cultura de la cancelación, el Gobierno actual la ha llevado a un nivel peligroso al amenazar sistemáticamente con medidas regulatorias a las empresas de medios a menos que amordacen o despidan a periodistas y comentaristas que no le agradan”, escribió Obama en un mensaje en X.

Añadió: “Este es precisamente el tipo de coerción gubernamental que la Primera Enmienda se diseñó para prevenir, y las empresas de medios deben empezar a plantar cara, en lugar de capitular ante ella”.

Obama ha aparecido en “Jimmy Kimmel Live” antes, durante y después de su presidencia. Mantiene una relación amistosa con Kimmel, según un asesor, pero sus comentarios iban dirigidos a la Administración Trump y a Disney, la empresa matriz de ABC.

El expresidente hizo sus comentarios este jueves al republicar artículos sobre Kimmel y el despido de la columnista del Washington Post, Karen Attiah, quien afirmó haber sido desvinculada por sus comentarios tras el asesinato de Charlie Kirk.

Obama, quien se ha empeñado en no responder a todas las acciones del Gobierno, se pronuncia cada vez más sobre importantes temas de actualidad. No mencionó al presidente Trump por su nombre, pero su descripción de la “coerción gubernamental” es una de las críticas más contundentes que ha dirigido a su sucesor.