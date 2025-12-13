Tiroteo masivo en Universidad de Brown deja al menos 20 víctimas reportadas

Al menos 20 personas resultaron víctimas de disparos durante un tiroteo activo este sábado en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.

Según reportes del periódico estudiantil The Brown Daily Herald, el incidente ocurrió cerca de los edificios Barus, Holley y Macmillan Hall. La policía universitaria y de Providence respondió al lugar, logrando la detención de un sospechoso, aunque las autoridades mantienen medidas de extrema precaución.

Confinamiento y operativo de emergencia

La universidad emitió una alerta urgente ordenando a la comunidad que permanezca refugiada en lugar seguro, con puertas cerradas y teléfonos silenciados.

Imágenes compartidas por Bloomberg mostraron una respuesta masiva de fuerzas de seguridad y vehículos de emergencia en el campus, con agentes atendiendo a varias personas en el suelo cerca de la Biblioteca de Ciencias. Varios edificios permanecen cerrados como medida de seguridad, mientras continúan las evaluaciones y la atención a las víctimas de este violento episodio.