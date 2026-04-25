Servicio Secreto interviene en la cena de corresponsales de Casa Blanca y evacúa a Trump

Washington, 25 abr (EFE).- El Servicio Secreto de EE.UU. intervino este sábado en la cena de la organización de corresponsales de la Casa Blanca que se celebra en Washington con la presencia del presidente, Donald Trump, que se encontraba en la mesa que presidía el evento y de la que fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, por un incidente aparentemente relacionado con personas que comenzaron a protestar en la sala donde se celebraba la velada, según informó la cadena C-Span. EFE
?? | URGENTE: Se escuchan disparos en la Casa Blanca mientras Trump y la Primera Dama son evacuados. pic.twitter.com/a5pEixbmhL
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026
BREAKING: Loud bangs heard during the WHCA Dinner. Trump and other officials evacuated pic.twitter.com/11nUJvMP6r
— BNO News (@BNONews) April 26, 2026
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