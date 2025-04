Senador demócrata rompió el récord con discurso que ha superado las 24 horas

Habiendo comenzado a las 19:00 del lunes, el discurso que continúa dando el senador Cory Booker ya ha marcado un nuevo récord en la historia estadounidense, superando la marca anterior de 24 horas y 18 minutos. ¿De qué ha estado hablando por más de un día? Revísalo en la nota de CNN Internacional.

Al momento de la publicación de esta nota, Booker continuaba hablando en el Senado.

(CNN) – El senador Cory Booker ha batido el récord del discurso más largo en la historia moderna del Senado, superando el discurso del difunto senador Strom Thurmond, que duró 24 horas y 18 minutos en 1957.

El demócrata de Nueva Jersey, cuyo discurso comenzó a las 7 p.m. ET del lunes (20:00 de Chile), todavía está hablando en protesta por las acciones tomadas por la administración del presidente Donald Trump.

Booker prometió el lunes por la noche que seguiría adelante mientras estuviera “físicamente capaz”, y continuó sus comentarios durante toda la noche.

El discurso maratónico de Booker, quien es miembro del equipo de liderazgo demócrata del Senado, se produce en un momento en que su partido enfrenta una creciente presión de sus votantes para adoptar una línea más dura contra Trump.

Fuera del poder en Washington, los demócratas tienen opciones limitadas y han luchado por encontrar una estrategia unificada para contrarrestar a la administración, pero el discurso de Booker se destaca como una de las formas de protesta más destacadas de un legislador demócrata hasta ahora en el segundo mandato de Trump.

El discurso retrasó efectivamente cualquier actividad legislativa en el Senado el martes, ya que se extendió hasta altas horas de la noche, aunque equivale a una reprimenda principalmente simbólica ya que Booker no estaba intentando retrasar ninguna pieza legislativa específica.

Booker, de 55 años, advirtió en sus comentarios que el “país está en crisis” mientras criticaba una amplia gama de cuestiones, desde criticar los esfuerzos de Elon Musk por reformar el gobierno federal bajo Trump hasta advertir sobre posibles recortes a programas clave de atención médica para millones de estadounidenses.

“Me levanto con la intención de interrumpir la actividad normal del Senado de los Estados Unidos mientras me sea físicamente posible”, dijo Booker al inicio de su discurso. “Me levanto esta noche porque creo sinceramente que nuestro país está en crisis”.

“En tan solo 71 días, el presidente de Estados Unidos ha causado un gran daño a la seguridad de los estadounidenses, a su estabilidad financiera y a los cimientos de nuestra democracia”, dijo Booker. “Estos no son tiempos normales en Estados Unidos. Y no deberían ser tratados como tales en el Senado de Estados Unidos”.

Booker respondió preguntas en varios momentos de sus colegas demócratas en el Senado y varios de ellos, entre ellos el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se unieron a él durante algunos momentos en el pleno en una muestra de apoyo.

El demócrata no puede ceder la palabra para un descanso, sentarse ni usar el baño, ya que esto permitiría al presidente continuar con los asuntos del Senado. Uno de los asesores de Booker declaró a CNN alrededor de las 15 horas que el senador había comunicado a su personal que se sentía bien. Hizo una breve pausa para la oración de la cámara al mediodía, sin sentarse, y luego continuó hablando.

El discurso no constituye una obstrucción, ya que Booker no bloquea ninguna legislación ni una nominación, pero mantiene abierto el pleno del Senado —y al personal del pleno y a la Policía del Capitolio de EE. UU. asignados a la cámara— mientras Booker siga hablando. Los legisladores habían concluido la votación el lunes antes de que Booker comenzara su intervención.

Booker advierte sobre los daños que puede causar la administración Trump

En sus comentarios, Booker abordó una amplia gama de temas y por momentos pareció emocionarse al advertir sobre el impacto potencial de la agenda legislativa y las políticas del presidente Trump.

Durante el discurso, Booker expresó su alarma sobre los posibles recortes a Medicaid por parte de los republicanos del Congreso, describiendo el daño que eso causaría a sus electores y a los estadounidenses de todo el país.

Los republicanos han insistido en que no recortarán Medicaid, pero han dicho que perseguirán el despilfarro, el fraude y el abuso y han propuesto profundos recortes del gasto, sin especificar exactamente de qué programas podrían provenir los recortes, como parte de su agenda legislativa.

En un momento, Booker invocó al fallecido senador John McCain, reflexionando sobre la votación crucial del republicano de Arizona sobre la atención médica en 2017 y estableciendo paralelismos con este momento.

“Es desesperante que en este país se genere una crisis de salud cada vez mayor y que no la resolvamos, sino que nos encontremos en una lucha constante entre intentar hacer cambios graduales o demolerlo todo sin un plan para mejorarlo, dejando a más estadounidenses sufriendo”, dijo Booker.

Alzando la voz y hablando con emoción, Booker dijo: «Senador McCain, sé que no aprobaría esto, sé que estaría gritando. He visto lo enojado que puede ponerse, John McCain. Lo he visto destrozar a la gente en este hemiciclo, demócratas y republicanos, por hacer la misma estupidez una y otra vez».

Escuchen a John McCain explicar por qué votó “no” la última vez que el Partido Republicano intentó unirse y desmantelar la atención médica sin tener idea de cómo solucionarla, amenazando con llevar a millones de estadounidenses a una crisis financiera y sanitaria. No puedo creer que estemos aquí otra vez.

Los demócratas elogian el esfuerzo de Booker

Booker agradeció a cada uno de sus colegas demócratas por su ayuda mientras continuaba su discurso, expresando repetidamente su cariño por ellos. Señaló que el senador Chris Murphy lo había acompañado toda la noche, un cambio de roles con respecto a cuando el demócrata de Connecticut habló durante 14 horas y 52 minutos tras el tiroteo en el club nocturno Pulse en 2016 y Booker lo apoyó.

Quiero agradecer especialmente al senador Murphy porque ha estado conmigo toda la noche. No se ha separado de mí, y en cierto modo, la deuda está saldada —dijo Booker, y añadió—: Su deuda está saldada, pero yo tengo gasolina en el tanque.

Murphy aparentemente ha suavizado el proceso discutiendo el esfuerzo con los senadores a medida que llegan al pleno y organizando a los oradores para que le hagan preguntas a Booker.

Al entrar los demócratas al pleno, muchos le han dado a Booker un pulgar hacia arriba o, como hizo el senador de Hawái Brian Schatz, un breve abrazo. Durante las preguntas, Booker ha estado balanceándose sobre un pie y luego sobre el otro, cambiando el peso del cuerpo a medida que las horas de pie pasan factura, y ha leído las notas que le han pasado los miembros del personal.

Booker y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, discutieron brevemente sobre los equipos deportivos de Nueva York durante su intercambio, aunque pudieron coincidir en que ambos apoyan a los Giants.

Schumer fue el primero en plantear una pregunta a su colega de Nueva Jersey y elogió a Booker por su “fuerza y ​​convicción”.

“Esta noche toma la palabra para plantear todas estas desigualdades que perjudicarán a la gente, que perjudicarán tanto a la clase media, que perjudicarán tanto a los pobres, que perjudicarán a Estados Unidos, perjudicarán nuestra situación fiscal, como usted documenta”, dijo el demócrata neoyorquino. “Solo denos una pequeña muestra de la fuerza, denos una pequeña muestra de la fuerza y ​​la convicción que lo impulsan a hacer esta inusual toma de la palabra durante tanto tiempo para hacerle saber a la gente lo grave que será esta situación”.

Booker luego cedió la palabra a la senadora Lisa Blunt Rochester para más preguntas, y señaló que antes de comenzar a hablar, la demócrata de Delaware oró con él en el pleno del Senado.

“Mi hermana se acercó y oró conmigo para que pudiera estar de pie por mucho tiempo, porque sabía lo que intentábamos hacer, que era intentar crear con quienes servimos, con problemas al estilo John Lewis en esta institución, que no se hicieran las cosas normales”, dijo, y agregó que Blunt Rochester le había “pedido a Dios que me diera palabras de amor hoy”.

En los últimos años, la cámara ha sido testigo de varios discursos maratónicos pronunciados por senadores, entre ellos: Jeff Merkley contra Neil Gorsuch en 2017; Murphy sobre el control de armas en 2016; Rand Paul sobre los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional en 2015; y Ted Cruz contra la Ley de Atención Médica Asequible de 2013.

Cruz, cuyo discurso de 2013 duró 21 horas, dijo que su consejo para Booker fue simplemente: “Use zapatos cómodos y no beba agua”.

El difunto Strom Thurmond tiene el récord del discurso más largo cuando habló durante 24 horas y 18 minutos para oponerse a la Ley de Derechos Civiles de 1957.

Booker invocó a Thurmond el martes.

“¿Creen que conseguimos los derechos civiles un día porque Strom Thurmond, tras obstruir el proceso durante 24 horas, los conseguimos porque un día compareció ante el pleno y dijo: ‘He visto la luz’? No, los conseguimos porque la gente marchó por ellos, sudó por ellos y John Lewis sangró por ellos”, dijo Booker, refiriéndose al difunto líder de los derechos civiles y veterano congresista John Lewis.