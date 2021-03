La comunidad asiática en Estados Unidos denunció haber sido víctima de racismo en el marco del pandemia del COVID-19. La situación se intensificó el pasado martes tras un tiroteo en Atlanta donde murieron ocho personas, de las cuales seis eran mujeres asiáticas.

Por lo mismo, este fin de semana realizaron diversas manifestaciones pacíficas para evidenciar la situación.

Una de las protestas se realizó en Pittsburgh, donde la ex Grey’s Anatomy Sandra Oh lideró la manifestación y dio un potente discurso.

En primera instancia, la actriz de Killing Eve mencionó que “para muchos de nosotros en nuestra comunidad esta es la primera vez que somos capaces de expresar nuestro miedo y nuestro enojo y realmente estoy muy agradecido con todos los que están dispuestos a escuchar”.

“A todos los que están aquí voy a desafiarlos: si ven algo, ¿me ayudarán? Si ven a una de nuestras hermanas y hermanos necesitados, ¿nos ayudarán? Debemos entender, como estadounidenses de origen asiático, que sólo tenemos que extender la mano a nuestras hermanas y hermanos y decirles: ‘ayúdenme y estoy aquí'”, aseveró.

Tras eso, dijo: “¡Estoy orgullosa de ser asiática! ¡Pertenezco aquí! Muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de poder decir eso, así que solo quería darnos la oportunidad de poder gritar eso”.

Las redes sociales no dejaron pasar la manifestación de la reconocida intérprete y alabaron su intervención.

La actriz Ellen Pompeo, protagonista de Grey’s Anatomy, compartió el video y le envió un mensaje a su ex compañera de reparto. “Tú perteneces aquí. La amo”.

You belong here ❤️ love her https://t.co/UEXM7DnmoB

— Ellen Pompeo (@EllenPompeo) March 21, 2021