Revelan lista de las 100 mejores ciudades de 2025: Singapur, Ámsterdam, París y Madrid entre los destinos urbanos

El Índice de las 100 Mejores Ciudades Destino, elaborado por la empresa de análisis de datos Euromonitor International, reveló los mejores destinos urbanos y las 10 principales ciudades para llegadas internacionales.

(CNN) – ¿Cuál es la ciudad más bella del mundo, que atrajo a más de 18 millones de visitantes solo en 2025?

París acaba de ser nombrada la ciudad más atractiva del mundo por quinta vez consecutiva. La capital francesa ha vuelto a ocupar cómodamente el primer puesto en el Índice de las 100 Mejores Ciudades Destino, elaborado por la empresa de análisis de datos Euromonitor International.

Este fue otro año de auge para los visitantes de la Ciudad de la Luz, gracias a la recién reinaugurada Notre Dame y a la afluencia de fanáticos del fútbol que vinieron a ver el trofeo después de que Paris Saint-Germain (PSG) ganara la Champions League por primera vez.

La metrópoli estaba más que preparada, gracias a su política turística y a su infraestructura, señala el informe.

El índice analiza las principales ciudades de todo el mundo y las clasifica según criterios que incluyen el turismo, la sostenibilidad, el desempeño económico y la salud y la seguridad.

Una vez más, Europa domina el ranking de 2025 con seis ciudades entre las 10 primeras. Madrid está en el puesto número 2, Roma y Milán en el número 4 y el número 5, Ámsterdam está en el número 7 y Barcelona ha subido dos puestos hasta el número 8.

Londres, que el año pasado descendió del top 10 al puesto 13, ha continuado su trayectoria descendente. Ahora ocupa el puesto 18 de la lista, entre Hong Kong (17) y Kioto (19).

Si bien Londres ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en materia de infraestructura turística, quedó rezagado en materia de políticas turísticas, salud y seguridad y sostenibilidad.

Bangkok, la ciudad líder para llegadas internacionales

La región Asia-Pacífico tuvo un buen desempeño, con Tokio en el tercer puesto, Singapur en el noveno y Seúl ascendiendo al décimo. Tokio también ocupó el tercer puesto mundial en infraestructura turística, una posición que la ciudad está consolidando con grandes inversiones en su Aeropuerto Internacional de Narita. Los planes incluyen una tercera pista y la ampliación de la segunda, que se espera que duplique la capacidad de pasajeros para 2039.

Nueva York, que vuelve a ocupar el sexto puesto, es la única ciudad estadounidense entre las 10 mejores. Los Ángeles, que ha ascendido cinco puestos hasta el decimotercer, es la siguiente. Orlando, Florida, lideró el mundo en cuanto a rendimiento turístico, gracias a la sólida demanda de viajes nacionales. Esto se vio impulsado por la apertura del parque temático Epic Universe en Universal Orlando Resort en mayo de 2025, así como por las importantes mejoras en Sea World y Disney World. Orlando también fue sede de seis partidos del Mundial de Clubes de la FIFA este año.

Bangkok vuelve a ser la ciudad líder en política y atractivo turístico, y la número uno a nivel mundial en llegadas internacionales en 2025. Euromonitor International estima la impresionante cifra de 30,3 millones de viajes internacionales en 2025.

Hong Kong ocupa el segundo lugar en llegadas internacionales, con un estimado de 23,2 millones de viajes. Londres ocupa el tercer lugar, con 22,7 millones, y Macao (el centro de juegos de azar conocido como las “Vegas chinas”), el cuarto, con 20,4 millones.

Euromonitor International señala varias tendencias para 2025. Para abordar el problema del sobreturismo, las ciudades están redefiniendo sus estrategias turísticas para centrarse en el valor, no en el volumen. Esto significa atraer a visitantes que se quedan más tiempo, gastan más y se relacionan de forma más responsable con el entorno y la cultura locales.

“Las crecientes preocupaciones por la seguridad, los crecientes flujos turísticos, el exceso de turismo y las presiones inflacionarias” están detrás de la decisión de varios destinos de revisar las tarifas de entrada y acelerar la adopción de sistemas electrónicos de autorización de viaje, dice Euromonitor International, lo que influirá en el atractivo turístico a largo plazo de las ciudades.

En 2025, tanto el Reino Unido como Estados Unidos aumentaron sus tasas, mientras que la UE se prepara para introducir su Sistema Europeo de Autorización de Viaje el próximo año con una tasa más elevada.

Japón también está considerando una serie de cambios, incluyendo tasas de visado más altas y un nuevo sistema electrónico de autorización de viaje, que podría entrar en funcionamiento en 2028.

Los 10 mejores destinos urbanos de Euromonitor International para 2025

París

Madrid

Tokio

Roma

Milán

Nueva York

Ámsterdam

Barcelona

Singapur

Seúl

Las 10 principales ciudades para llegadas internacionales en 2025