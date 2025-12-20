¿Por qué gran parte de los archivos de Epstein está tachado?

Con la liberación de una nueva partida de archivos que liberó el Departamento de Justicia estadounidense muchas de las críticas apuntan a la cantidad de páginas donde todo está completamente oculto.

(CNN) – Entre los miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia ayer también había una serie de redacciones, muchas de las cuales se implementaron de manera inconsistente y otras censuraron más allá de lo que exige la ley.

En una carta dirigida al Congreso ayer describiendo la divulgación, el fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia cree que puede ocultar información, incluso cuando está fuera de las redacciones exigidas por ley.

Por lo general, estas redacciones se utilizan para proteger a las víctimas, mostrar lesiones o abusos atroces, exponer información personal o poner en peligro investigaciones en curso y la seguridad nacional.

El Departamento de Justicia también está reteniendo lo que cree que sería información interna protegida, incluidos documentos que muestran el proceso deliberativo, el producto del trabajo y las comunicaciones entre abogado y cliente que serían privilegiadas, escribió Blanche en la carta.

Pero este nivel de redacción ha enfrentado críticas, y los demócratas de la Cámara de Representantes dejaron en claro que si el Departamento de Justicia no cumplía plenamente con la ley, podrían considerar acudir a los tribunales para forzar que se publique más información de los documentos.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró ayer que «la administración Trump tenía 30 días para publicar TODOS los archivos de Epstein, no solo algunos. No hacerlo es violar la ley».

“Esto simplemente demuestra que el Departamento de Justicia, (el presidente) Donald Trump y (la fiscal general) Pam Bondi están empeñados en ocultar la verdad”, añadió.

Morgan Rimmer y Ted Barrett de CNN contribuyeron a este informe.