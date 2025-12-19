Mundo jeffrey epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica los archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein

Por CNN Chile

19.12.2025 / 19:33

Los documentos incluyen varias fotografías inéditas del expresidente Bill Clinton con Epstein y la delincuente sexual convicta Ghislaine Maxwell, pero se desconoce dónde ni cuándo se tomaron.

(CNN) – Los documentos relacionados con la investigación del traficante sexual convicto Jeffrey Epstein se publicaron en el sitio web del Departamento de Justicia alrededor de las 4 p. m., hora del este.

Los archivos incluyen varias fotografías inéditas del expresidente Bill Clinton con Epstein y la delincuente sexual convicta Ghislaine Maxwell. Se desconoce dónde ni cuándo se tomaron.

La publicación se produce después de que el presidente Donald Trump firmara un proyecto de ley bipartidista en noviembre.

Sin embargo, el sitio web del Departamento de Justicia no se pudo consultar de inmediato , a pesar de que la ley exige una función de búsqueda.

Y aunque el fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que “se publicarían cientos de miles de documentos “, señaló previamente que no todos estarían disponibles hoy.

