(CNN Español) – El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aceptó este jueves la petición del Ministerio Público de Perú y dictó 36 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por tráfico de influencias, organización criminal, colusión, de acuerdo con una resolución judicial.

Durante la audiencia, el juez Juan Carlos Checkley dijo que consideraba “razonable” el pedido de 36 meses de prisión preventiva porque el proceso seguido por la Fiscalía “reviste un alto nivel de complejidad”, y agregó que en el caso de Castillo cumple con los extremos de la ley: una probable pena mayor a 4 años, peligro de fuga y obstaculización de la justicia.

La Fiscalía, que comenzó sus investigaciones durante el Gobierno de Castillo, calcula que el exmandatario podría permanecer hasta 32 meses en prisión.

🚨A pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y el exministro Juan Silva, por el presunto delito de organización criminal y otros. pic.twitter.com/sFGhRtPmYl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 9, 2023

Castillo, quien intentó disolver el Congreso y se quedó sin el respaldo de las fuerzas armadas, está detenido desde diciembre con una medida de prisión preventiva por 18 meses, debido una decisión tomada por el mismo juzgado.

El juez Checkley aclaró que si bien Castillo ya cumple con una prisión preventiva es necesario dictar una medida como la que ha tomado este jueves. Según explicó, la primera prisión preventiva “no está orientada a asegurar su permanencia en la investigación por organización criminal”.

La prisión preventiva busca garantizar la presencia del imputado en el proceso penal.

Defensa de Pedro Castillo apela al fallo

La defensa del expresidente apeló a la decisión del juez.

Durante las audiencias que se desarrollaron previas a la de este jueves, tanto el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, como el propio exmandatario ejercieron su defensa.

Castillo insistió en que se encontraba “secuestrado”.

“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, dijo, y añadió: “Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente, no he cometido ningún delito señor juez. Tengo la conciencia limpia, no me robé un centavo, necesito las pruebas”.