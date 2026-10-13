Perú endurece disciplina en colegios: Restringe maquillaje, pelo largo y uso de celulares

El Gobierno de Perú oficializó nuevos lineamientos de disciplina escolar que incluyen restricciones al uso de celulares, sanciones por violencia y nuevas exigencias sobre la presentación personal de los estudiantes.

Según informó Agencia EFE, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo que el objetivo es recuperar el orden y reforzar la autoridad dentro de los establecimientos educacionales.

“El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas”, afirmó la mandataria.

Entre las medidas anunciadas se encuentran suspensiones y expulsiones para faltas graves o muy graves, además de restricciones al uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, detalló además que en los colegios públicos no se permitirá el uso de maquillaje, uñas pintadas, cabello excesivamente largo o teñido. También se establecerán criterios respecto del largo de las faldas escolares.

Las instituciones privadas, en tanto, podrán definir sus propias normas de presentación personal, aunque quedarán sujetas al marco general de disciplina y convivencia establecido por el Ministerio de Educación.