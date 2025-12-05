París es coronada como la ciudad más atractiva del mundo por quinto año consecutivo

La capital francesa lidera el índice global de destinos urbanos en 2025, destacando por su infraestructura turística y eventos únicos, mientras Europa domina el top ten.

París acaba de ser nombrada la ciudad más atractiva del mundo por quinto año consecutivo, según el Top 100 City Destinations Index de Euromonitor International.

La reapertura de Notre Dame y la celebración por la victoria del PSG en la Champions League atrajeron a más de 18 millones de visitantes en 2025, consolidando su liderazgo gracias a una sólida política e infraestructura turística.

Un ranking dominado por Europa

El índice, que evalúa turismo, sostenibilidad y desempeño económico, confirma el dominio europeo con seis ciudades entre las diez primeras: Madrid (2º), Roma (4º), Milán (5º), Ámsterdam (7º) y Barcelona (8º). En Asia, Tokio (3º), Singapur (9º) y Seúl (10º) también brillan, mientras Nueva York (6º) es la única representante estadounidense en la élite.

Una tendencia clave para 2025 es el cambio de estrategia: las ciudades ahora priorizan el valor sobre el volumen, buscando visitantes que se queden más tiempo y gasten de manera más responsable para combatir el overtourism.

Top 10 destinos urbanos de Euromonitor International para 2025:

París Madrid Tokio Roma Milán Nueva York Ámsterdam Barcelona Singapur Seúl

Top 10 ciudades por llegadas internacionales en 2025: