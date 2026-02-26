Pakistán declara entrar en “guerra abierta” con Afganistán tras combates en la frontera

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
Las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde este jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand.
(EFE) – El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó en la madrugada de este viernes que su país entra en una “guerra abierta” con Afganistán después de intensos combates a lo largo de su frontera de facto.
“Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, entramos en guerra con ustedes”, escribió Asif dirigiéndose a Afganistán en un mensaje en la red social X.
Las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde este jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand, que se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán y ha derivado en una batalla por el control de posiciones estratégicas que ambos bandos aseguran haber capturado.
