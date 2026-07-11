Localizan en Argentina a niña chilena buscada en Paraguay: Estaba junto a su padre

Una niña chilena de 2 años que era buscada desde el miércoles en Paraguay fue encontrada a salvo en Argentina, luego de un operativo coordinado entre autoridades de ambos países.

El Ministerio Público de Paraguay informó que la menor fue localizada en la ciudad de Resistencia, en la provincia argentina del Chaco.

Según el organismo, el hallazgo fue resultado de la activación de “protocolos nacionales e internacionales de búsqueda” y del trabajo conjunto entre la Fiscalía, canales de cooperación internacional y autoridades policiales y judiciales argentinas.

La denuncia había sido presentada por la madre de la niña en Asunción, luego de que la menor fuera retirada desde una guardería y no regresara en el horario previsto.

De acuerdo con medios paraguayos y chilenos, el padre de la menor, de nacionalidad chilena, habría salido con ella del país sin que existieran registros oficiales de su paso por frontera.

Según reportó T13, la madre acusó que el hombre no cumplió con el régimen de relacionamiento y dejó de responder llamadas y mensajes después de retirar a la niña del recinto educacional.

El caso motivó un amplio operativo de búsqueda en Paraguay, que luego se extendió a Argentina.

Tras la localización de la menor, las instituciones de Paraguay y Argentina iniciaron gestiones diplomáticas y trámites judiciales para resguardar a la niña y coordinar los pasos siguientes.

El Ministerio Público paraguayo señaló que la menor se encontraba a salvo.

El medio paraguayo La Tribuna informó que el padre fue detenido en la terminal de buses de Resistencia, aunque las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

El caso sigue bajo investigación y se espera que las autoridades definan el retorno seguro de la menor, además de las medidas judiciales correspondientes.