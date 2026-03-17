Mundo francia

Nicolás Zepeda saca la voz en nuevo juicio por muerte de Narumi Kurosaki: “Soy inocente y estoy luchando para demostrarlo”

Por CNN Chile

17.03.2026 / 11:17

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Este martes comenzó el nuevo proceso judicial en Francia, luego que el Tribunal Supremo de dicho país anulara la condena de 28 años de cárcel dictada contra el chileno.

El chileno Nicolás Zepeda manifestó su postura en medio del tercer juicio por la muerte de su exnovia, la joven japonesa Narumi Kurosaki.

Este martez 17 de marzo comenzó el proceso judicial en Francia, en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en la ciudad de Lyon.

Este tercer juicio se produjo luego de que el Tribunal Supremo francés anulara, en febrero de 2025, la condena de 28 años de cárcel dictada previamente contra el chileno por la muerte de su exnovia.

Finalmente, durante esta jornada, a las 9.35 horas, se dio por iniciado el proceso.

En este contexto, el magistrado del tribunal le preguntó a Zepeda si entendía los cargos que se le imputan, y si es que admite alguna de las acusaciones.

Al respecto, contestó: “¡Niego los cargos que se me imputan, soy inocente! Yo no maté a Narumi, y estoy luchando para demostrarlo“.

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