Netanyahu asegura que hay “señales” de que Jameneí está muerto

El primer ministro de Israel aseguró existen “señales” que apuntan a que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, habría muerto.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó la noche de este sábado que existen “señales” que apuntan a que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, habría muerto tras un bombardeo en territorio iraní, según consignó la agencia EFE.

En una declaración televisada, Netanyahu sostuvo que “esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y agregó que “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”.

Además, el primer ministro israelí aseguró que otros importantes líderes del régimen iraní que estaban involucrados en el programa nuclear también fallecieron tras los actos.

“Hoy día hemos matado a varios líderes importantes que estaban involucrados en el programa nuclear de Irán y seguiremos dirigiendo los ataques a diversos lugares de este régimen”, señaló.