Museo del Holocausto en Washington renovará su exposición permanente para acercar su historia a nuevas generaciones

El Museo del Holocausto de Estados Unidos, ubicado en Washington, renovará por completo su exposición permanente para incorporar nuevas investigaciones, documentos y objetos históricos, y actualizar la manera en que presenta esta historia a sus visitantes. Las obras comenzarán en enero de 2027 y estarán terminadas en 2029.

Según la institución, el proyecto busca profundizar en cómo y por qué fue posible el Holocausto, incluyendo las decisiones y fallas de personas, instituciones y gobiernos que permitieron la persecución y el asesinato de seis millones de judíos por la Alemania nazi y sus colaboradores.

La renovación incorporará conocimientos obtenidos mediante nuevos archivos e investigaciones, junto con piezas reunidas durante las últimas tres décadas. También actualizará los recursos educativos y tecnológicos para llegar especialmente a los jóvenes, considerando que los visitantes actuales tienen menos conocimientos previos sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, de acuerdo con el museo.

Durante los trabajos, el recinto seguirá recibiendo público. El 4 de enero de 2027 abrirá Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos, una exposición con objetos originales del Memorial y Museo de Auschwitz-Birkenau y de más de veinte colecciones internacionales.

La actual muestra permanente, que ocupa tres pisos y reúne fotografías, registros audiovisuales, pertenencias personales y testimonios de sobrevivientes, podrá visitarse hasta diciembre de 2026, mediante reserva de entradas.