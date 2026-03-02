Muere un cuarto militar estadounidense tras el ataque a Irán: Información fue confirmada por el Ejército

El militar murió en el mismo ataque en Kuwait en el que anteriormente habían muerto otras tres personas, dijeron a CNN un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con la situación.

(CNN En Español – CNN Chile) Un cuarto miembro del servicio murió después de sufrir heridas durante el ataque “inicial” de Irán, anunció el ejército estadounidense.

“Hasta las 7:30 a.m. ET del 2 de marzo, cuatro militares estadounidenses murieron en combate”, informó el Comando Central de EE.UU. en una publicación en X. “El cuarto militar, que había resultado gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, finalmente falleció a causa de sus heridas”.

Las identidades de los muertos se mantendrán en secreto durante 24 horas después de que se notifique a los familiares, dijo CENTCOM en la publicación.