Michael Bloomberg terminó su campaña presidencial este miércoles, cerrando una carrera audaz en la que el ex alcalde de Nueva York gastó cientos de millones de dólares de su propio dinero para financiar su campaña tardía.



A través de Twitter, Mike Bloomberg indicó que cree que Joe Biden es la mejor opción de los demócratas para derrotar a Trump.

“Siempre he creído que derrotar a Donald Trump comienza con unirse detrás del candidato con la mejor oportunidad para hacerlo. Después de la votación de ayer, está claro que el candidato es mi amigo y un gran estadounidense, Joe Biden“, escribió.

“Hace tres meses, entré en la carrera por presidente para derrotar a Donald Trump. Hoy, me voy de la carrera por la misma razón: para derrotar a Donald Trump, porque para mí es claro que quedarse hará que sea más difícil lograr ese objetivo”, agregó.

En un comunicado, Bloomberg señaló además que “conozco a Joe desde hace mucho tiempo. Sé de su decencia, honestidad y compromiso para los temas más importantes para nuestro país, incluyendo el control de armas, el sistema de salud, el cambio climático y buenos empleos”.

“He tenido la oportunidad de trabajar con Joe en esos temas a lo largo de los años, y Joe ha luchado por la gente trabajadora toda su vida. Hoy me alegra respaldarlo, y trabajaré para convertirlo en el próximo presidente de los Estados Unidos”, sentenció.

I’m immensely proud of the campaign we ran. I’m deeply grateful to all the Americans who voted for me, and to our dedicated staff and volunteers. I want you to stay engaged, active, and committed to our issues. I will be right there with you. And together, we will get it done.

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020