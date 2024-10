Marc Anthony recuerda cómo fue el mandato de Donald Trump y expresa su apoyo a Kamala Harris

(CNN Español) – El reconocido cantante portorriqueño, Marc Anthony, publicó un video en su cuenta de X en el que recordó algunas acciones de Donald Trump durante su mandato presidencial en Estados Unidos.

El video muestra imágenes de Puerto Rico luego del paso del huracán María, mientras se oye decir al cantante: “Recuerdo que después de que el huracán María devastara nuestra isla… Trump bloqueó miles de millones en ayuda… mientras miles morían. Recuerdo que cuando nuestras familias no tenían agua potable ni electricidad, Trump lanzó rollos de papel y llamó a Puerto Rico ‘sucio’ y ‘pobre’”.

Lee también: Bad Bunny muestra apoyo a Kamala Harris tras insulto a Puerto Rico en mitin de Trump

Aunque dijo no sorprenderse ante estas acciones, Anthony siguió recordándole a sus seguidores que: “(Trump) lanzó su campaña llamando a los latinos criminales y violadores”.

El artista sostuvo además que el expresidente “nos ha dicho lo que hará” y recordó las declaraciones en las que el expresidente “amenazó con usar el EJÉRCITO” para “separar a los niños de sus familias”.

Al finalizar su posteo, Marc Anthony escribió: “Yo recuerdo… Y por eso apoyo a Kamala Harris para presidenta”.

I’m here to tell you that even though some have forgotten … I remember.

I remember what it was like when Trump was president.

I remember what he did and said, about Puerto Rico…

About our people …

I remember after Hurricane Maria devastated our island…

Trump blocked… pic.twitter.com/oK8LqTUDit

— Marc Anthony (@MarcAnthony) October 28, 2024