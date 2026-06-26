Los desaparecidos por los terremotos en Venezuela podrían ser 50 mil, según cifras que maneja la ONU

(EFE) – El número de desaparecidos por los terremotos que sacudieron este miércoles el norte de Venezuela podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.
Fuentes de la oficina indicaron a EFE que manejan esas cifras, no atribuibles directamente a la ONU, junto a la de 589 muertos sí confirmados y reportados por las autoridades venezolanas y la de 2.980 heridos.
Agregaron que los equipos de búsqueda y rescate urbano de otros países desplegados ascienden ya a 30, sumando 1.600 efectivos y 100 perros para buscar víctimas entre los escombros: algunos ya están en el terreno y otros arribarán en las próximas horas o días.
Entre los países que han enviado estos equipos, la ONU citó a Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.
Según cálculos de otra de las agencias de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, incluyendo dos millones en la capital, Caracas.
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