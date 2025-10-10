“Lo siento…”: Príncipe William se emociona hasta las lágrimas al hablar con viuda de hombre que se suicidó

El príncipe herederó conversó con Rhian Mannings, fundadora de la ONG 2wish, cuyo marido se suicidó días después de la muerte repentina de su hijo de un año.

(EFE/CNN Chile) – El príncipe William lanzó este viernes, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, una red nacional para la prevención del suicidio en el Reino Unido, respaldada con un millón de libras (unos 1,2 millones de euros) de la fundación que comparte con su esposa, Katherine.

La Red Nacional para la Prevención del Suicidio, impulsada por la Fundación Real, reúne a más de una veintena de organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de transformar la forma en que se aborda y previene el suicidio, que causa más de 7.000 muertes anuales en el país.

El programa financiará durante los tres próximos años proyectos comunitarios para ofrecer apoyo accesible, efectivo y basado en la evidencia científica, indicó un comunicado emitido por el Palacio de Kensington.

El palacio difundió además un vídeo en el que el príncipe de Gales conversa con Rhian Mannings, fundadora de la ONG 2wish, cuyo marido se suicidó días después de la muerte repentina de su hijo de un año.

En la grabación, filmada en la casa de Mannings en Cardiff (Gales), ambos reflexionan sobre el impacto del suicidio y la necesidad de reforzar el apoyo a las personas afectadas, en una conversación en la que el heredero al trono apenas puede contener las lágrimas.

“Miro hacia atrás y todavía no sé cómo sobrevivimos”, señala la mujer, a lo que William responde que “desafortunadamente todavía hay mucho estigma en torno al suicidio. ¿Cómo lo sentiste en ese momento?”.

“Me sorprendió mucho. Nunca me había conmovido por un suicidio. Era algo que pasaba en las noticias. Nadie hablaba de eso”, responde Manning.

Luego, el príncipe le consulta a la mujer que le gustaría decirle a su marido. A lo que ella contestó:“¿Por qué no me hablaste? Me lo pregunto todos los días. Estaba destrozado, no dejaba de culparse”.

Un conmovido William conteniendo las lágrimas le replica: “lo siento, es difícil hacerte preguntas”.

“El trabajo inspirador de los socios de esta red ofrece esperanza a quienes más la necesitan”, declaró en la nota William, que calificó la iniciativa como “una respuesta nacional audaz y unificada ante la tragedia, evitable, del suicidio”.

El programa estará presidido por la profesora Ann John, experta en salud pública y prevención del suicidio, y contará entre sus socios fundadores con Jame’s Place (Inglaterra), que ofrece terapia gratuita a hombres en crisis; Mikeysline (Escocia), que proporciona apoyo emocional en zonas remotas; Jac Lewis Foundation (Gales), que organiza servicios de salud mental en comunidades locales; y PIPS Suicide Prevention Ireland (Irlanda del Norte), que gestiona una línea de ayuda y asesoramiento 24 horas.

Si tú o alguien cercano está atravesando una crisis o tiene pensamientos de suicidio, no estás solo/a.

El Minsal dispone de un servicio telefónico gratuito donde puedes recibir ayuda de un profesional: Para recibir asistencia, solo debes marcar *4141 desde tu teléfono (las 24 horas todos los días).

En el caso de la Región Metropolitana, el Gobierno Regional lanzó Quédate, un Programa para la Prevención del Suicidio que, entre otras cosas, ofrece chatear con un especialista (haz click aquí).