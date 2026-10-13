La Universidad de Cornell anuncia la suspensión de las fiestas de fraternidades el resto del año académico

(CNN) — La Universidad de Cornell ha suspendido todos los eventos sociales en las casas de fraternidades del campus durante el resto del año académico.

Esto ocurre mientras la institución evalúa su respuesta a las acusaciones de una estudiante que afirma haber sido violada en grupo en una fraternidad en 2024, según escribió el presidente de Cornell en una carta este martes.

La carta dirigida a la comunidad universitaria también detallaba otras medidas que está tomando la universidad, incluyendo los pasos para brindar lo que el presidente afirma que será un mejor apoyo para las sobrevivientes de agresión sexual.

“He dedicado las últimas semanas a escuchar a estudiantes, profesores, personal administrativo, padres, exalumnos y miembros del consejo directivo, quienes han compartido sus sentimientos de profunda conexión y solidaridad con Jane Doe, su ira y frustración por el hecho de que esto pudiera suceder en Cornell, y su indignación por la mayor prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres en nuestra sociedad”, dijo el presidente de la Universidad de Cornell, Michael I. Kotlikoff, en la carta.

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